16 abr 2019

Compartir en google plus

El 22 de mayo de 2017 marcó un antes y un después en la vida de Ariana Grande. Tras su concierto en Manchester, concretamente en el recinto Manchester Arena, una explosión sorprendió a los espectadores causando 22 muertos y un centenar de heridos. Un hecho que paró por completo la gira y la mente de la cantante, generándole estrés postraumático, así como ella ha confesado en varias ocasiones.

Casi dos años después del terrible suceso, la artista continúa conmocionada, sufriendo las consecuencias que le dejó lo que ocurrió tras su concierto. Así, ha querido compartir una imagen muy personal con todos sus seguidores, mostrando como evoluciona el cuerpo tras sufrir un trastorno. Concretamente, su cerebro.

"Gracioso y aterrador. No es una broma", escribía la artista junto a una foto de la comparativa entre un cerebro sano y uno con estrés postraumático, y debajo, su cerebro. Lo que intentaba ser un dato curioso, terminó con todos los fans preocupados por el estado de salud de la cantante, y se han volcado totalmente en enviarle el mayor de los ánimos.

Radiografías del cerebro de Ariana Grande, publicada por ella misma. pinit INSTAGRAM.

Así, la intérprete de 'God is a woman' ha querido tranquilizar a sus seguidores señalando que "la vida es salvaje" y su cerebro "está cansado". Además, señaló que su idea no era asustar a nadie, sino mostrar la curiosidad de la ciencia: "Me encanta la ciencia y ver la realidad física de lo que pasa ahí fue increíble para mí", explicaba.

'Stories' de Ariana Grande. pinit INSTAGRAM.

Ariana Grande cerró ayer Coachella 2019 con un llenazo máximo del festival, para cantar los últimos temas, más bailables y conocidas de la artista. Un escenario que este año también pisaron artistas de renombre como Rosalía, Bad Bunny, J Balvin o Billie Eilish, entre otros. Además, no lo hizo sola, pues con ella subieron Nicki Minaj y NSYNC.

Más noticias sobre Ariana Grande...

- Ariana Grande fotografiada con uno de sus exparejas

- Pete Davidson, exnovio de Ariana Grande, tiene nueva pareja

- Sabemos qué tienen en común Ariana Grande y My Peep Toes