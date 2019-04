16 abr 2019

Las 72 horas que han pasado expuestos al público algunos de los colaboradores de 'Sálvame' gracias a 'Sálvame Okupa', han servido para que conozcamos mejor a algunos de los rostros que, quizás, dejan al descubierto menos su intimidad. Es el caso de Belén Rodríguez, que incluso consiguió acabar cuarta en el 'reality'.

Sin embargo, a esta le ha costado un disgusto con Víctor Sandoval y un nuevo enfrentamiento con un Gustavo González con el que, está claro, no va a haber tregua en su mala relación. Al menos, no a corto plazo. Pero, vayamos por partes.

¿Qué es lo que ha pasado con Sandoval? Pues, ni más ni menos, que ha revelado su edad. Y no le ha hecho ni pizca ni gracia. Ambos estaban, junto a Lydia Lozano, en la lavandería y la propia Belén proponía poner gel de ducha en vez de detergente, que no tenían. "A ver, que ya tenemos 53 años y sabemos que así te cargas la lavadora", le decía Víctor.

¿Te importaría no desvelar mi edad?"

Era cuando Belén Ro se revolvía. No porque le insinuase que se podía romper la lavadora precisamente... "¿Te importaría no desvelar mi edad en el 24 horas?", le recriminaba con cara de pocos amigos.

Sobre Gustavo, las cosas están aún más tensas que antes de esta convivencia de fin de semana en Guadalix de la Sierra. "Con Gustavo no me arrepiento absolutamente de nada, sigo pensando lo mismo de él", decía ya en plató, una vez expulsada de la competición por el maletín de los 6.000 euros -que acabó ganando Sandoval-.

No voy a decir que esté decepcionada, porque a Gustavo no le tengo ningún cariño"

"Es cierto que esta mañana le he pedido disculpas por si algo le había molestado. Pero creo que Gustavo se ha equivocado en el concurso, después del concurso... Dice una cosa y hace la contraria, y vuelve a pedir perdón", continuaba, antes de añadir: "No voy a decir que esté decepcionada, porque a Gustavo no le tengo ningún cariño. Y no me importa lo que diga Gustavo de mí, porque su palabra, para mí, no vale nada".

Un duro golpe de Belén hacia Gustavo, al que su paso por la casa no le ha favorecido. Sobre todo, por ese comportamiento, restregándose con María Lapiedra -con quien se supone que rompió hace semanas y cobraron ambos por contarlo en dos publicaciones-, que hace que su credibilidad quede por la suelos.

Más noticias sobre 'Sálvame Okupa'...

- Carmen Borrego acude al hospital tras ser expulsada de 'Sálvame Okupa'

- Anabel Pantoja, segunda finalista de 'Sálvame Okupa'

- ¿Por qué lloraba Anabel Pantoja en 'Sálvame Okupa'?