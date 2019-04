16 abr 2019

Está claro que Isabel Pantoja no iba a aceptar participar en 'Supervivientes' a cualquier precio. También es cierto que no hay una cifra oficial sobre el suelo que se llevará la tonadillera por participar en el 'reality'. Pero la cantidad de la que se habla desde que comenzó a rumorear que podría estar en Honduras a mitad de mayo, ha hecho que se alcen algunas voces críticas.

80.000 euros. Eso es lo que se ha dicho que ingresará Isabel por cada una de las semanas que permanezca en la aventura que le ha puesto sobre la mesa Mediaset España. Un dinero más que jugoso para solucionar todos esos problemas económicos de los que se habla de manera recurrente. Y una cantidad que ha provocado el mosqueo de otros que ya estuvieron en el concurso en ediciones anteriores.

Empezando por dos mujeres con las que no tiene buen trato. tanto Carmen Gahona como Dulce han sido muy duras. Y eso que esta última fue la más beneficiada en la edición en la que participó, a razón de 35.000 euros semanales durante el tiempo que le duró la aventura televisiva -y en la que se despachó a gusto con la propia Isabel-.

La última en pronunciarse, siendo bastante más suave que las dos anteriores, ha sido Yurena. Eso sí, le resta culpa a la cantante, que bien hace en pedir y en poner el cazo para recoger. Si bien ha calificado de "escándalo" la cifra de la que se está hablado, sostiene que "el problema lo tiene quien lo paga".

A una que aún no ha pisado la isla, y que no lo hará este año, Fresita, tampoco le sentó bien la confirmación de Pantoja. Sobre todo, porque cree que se ha visto perjudicada, y que esta tiene buena parte de culpa de que los responsables de 'casting' la hayan descartado. La exgran hermana publicaba en sus redes una crítica tan clara como que, si ella fuese cantante, se dedicaría a cantar y no a ir a 'realities'.

Las quejas pueden oirse desde Cantora, pero Isabel está dispuesta a luchar al máximo en 'Supervivientes'. Ya ha advertido que se le da muy bien pescar y que se está entrenando para no pasar penurias a la hora de hacer fuego.

