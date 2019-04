16 abr 2019

Los foros que hablan de 'celebrities', 'youtubers' e 'influencers' continúan activos, y Laura Escanes -con todo su derecho- parece estar alerta de lo que hablan sobre ella en esas páginas web tan, podría decirse, dañinas. Y hoy, que se muestra más sensible de lo habitual, ha querido expresar por Instagram qué es lo que más le molesta cuando hablan sobre ella: que nombren a su familia.

"A mi los comentarios malos me afectan relativamente poco, pero hay días malos en los que hay cosas que me afectan muchísimo más", comenzaba a decir. Laura afirma saber que es un personaje público y que cualquier persona puede hablar de ella, pero señala haber "límites que no se deben cruzar", como por ejemplo que hablen de su familia cuando ella nunca lo ha hecho, y menos cuando conllevan faltas de respeto o mala intención. Además, deja claro que aunque ella, ocasionalmente, hable de sus padres, no da el derecho a nadie de opinar sobre sus vidas.

Laura Escanes en un 'stories' de su Instagram. pinit INSTAGRAM.

"Es muy fácil opinar o poner según qué cosas cuando no estás delante de una persona, te escondes...", continúaba, haciendo referencia a unos comentarios en los que hablaban sobre la relación que tiene con su padre, la diferencia de edad entre ella y su marido, Risto Mejide, o el tamaño de su barriga.

Así, ha querido dejar claro que no todo le sienta mal, pues también hay otros comentarios que le hacen gracia e incluso que la halagan. En los videos, puede verse a una Laura un poco afectada, con la voz algo temblorosa ante lo que estaba leyendo sobre ella. Ella misma cuenta que posiblemente sea por las hormonas revolucionadas por el embarazo: "Ahora con el embarazo estoy más sensible y os lo quería contar", confesaba.

Cada vez queda menos para que Laura y Risto sean tengan en sus brazos a su primera hija en común, una niña que se llamará Roma y que enamorará a todo el mundo, casi tanto como lo hará con los emocionados papás.

