16 abr 2019

Compartir en google plus

Carmen Borrego decía que iba a abandonar la televisión, o al menos los programas más intensos. Nadie se esperaba que aceptase ir a 'Sálvame Okupa' y menos después de una operación estética tan reciente. Sin embargo, lo hizo y le ha traído graves consecuencias para su salud.

Estando en la aventura de 'Sálvame Okupa' se tuvo que hacer frente a Payasín, una figura de 'Gran Hermano' que ella ya sabía que existía. Este le lanzó un tortazo y la colaboradora parece que se ha visto realmente afectada por la gracia de Payasín. Además, no pudo jugar en la prueba de las pinzas porque, obviamente, todavía tiene la herida en proceso de cicatrización.

Después de todo esto, Anabel Pantoja decidió que expulsaba a su compañera y, aunque en 'Socialité' todo el mundo la veía bien como apunta Carlota Corredera, Carmen Borrego acudió al médico y la resolución de su observación fue más de lo que esperaba. "Carmen ha decidido no venir a plató después de enviarnos un parte médico", decía Carlota Corredera a los colaboradores.

"Fue al médico ayer por la tarde y dice: sufre traumatismo en región cervical. En la exploración detectan dolor, contractura paravertebral cervical en la región de mandíbula derecha, acorchamiento y dolor con limitación funcional. El diagnóstico es cervicalgia traumática con contusión en mandíbula derecha", explica Carlota lo que se suscribe al parte.

Kiko Hernández quiso interrumpir para pedirle a Carlota que especificase si en el parte médico decía que tenía que tener reposo y Carlota le dijo que sí. "Entonces espero que no sea cierto lo que me acaba de llegar que Carmen Borrego se acaba de desplazar a Málaga para pasar la Semana Santa en Málaga y ver las procesiones. Espero que el reposo no sea viendo a la Virgen de la Caridad y a la Virgen de Málaga", decía el colaborador indignado.

Carmen Borrego para evitarse más críticas, escribió en directo a Carlota Corredera y le puso: "Estoy en mi casa en la cama". Y, por si fuera poco, Kiko le pidió que enviase la ubicación. ¿Qué hizo? La envió. Y todos tuvieron que aceptar que supuestamente Carmen estaba en su casa, en la cama y no iba a ninguna procesión.

Más noticias sobre Carmen Borrego

- Carmen Borrego acude al hospital tras ser expulsada de 'Sálvame okupa'

- El cabreo monumental de Carmen Borrego con Terelu Campos en 'Sálvame Okupa'

- Carmen Borrego a punto de divorciarse según las cartas