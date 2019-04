17 abr 2019

Isabel Pantoja se sentó en 'El Hormiguero' y le lanzó un dardo a Jorge Javier Vázquez. Fue hace un par de años, cuando la tonadillera dijo que ella amaba a su perro, viniera de donde viniera. Al parecer, el presentador tuvo algo que ver en ese regalo que se le hizo desde una cadena de televisión.

En aquel momento, muy dolido, el badalonés se puso muy serio ante la audiencia de 'Sálvame' y dijo: "Una vez que no le sirvo me da una patada y me envía a la mierda, prefiero estar en la mierda que a su lado". Fin de la amistad.

Hasta ahora. Porque van a tener que llevarse bien para sacar adelante 'Supervivientes 2019'. Ellos serán dos de los pilares sobre los que edificar el éxito del 'reality'. Lo saben y están dispuestos a aunar fuerzas. Era el propio presentador el que lo contaba ayer, por teléfono, en 'Sálvame'.

Ayer tenía una cita determinante con el médico para saber si podría presentar 'Supervivientes'. Está todo en orden y será él a quien veamos dar el pistoletazo de salida a una nueva edición del formato e aventura. "El resultado ha sido muy bueno. La fase crítica ha sido superada y recuperar mi vida normal. Me he ido a hacer las pruebas y me han dicho que el 25 estoy presentando 'Supervivientes'", manifestaba, desvelando la fecha de inició del 'reality' después de semanas de especulaciones.

Ha sido una conversación muy agradable"

Fue entonces cuando confirmó que había hablado con Isabel y que, a pesar de lo corto de la conversación, habían limado esas asperezas. "Cuando me han dicho que todo estaba en orden he llamado para decírselo a Paolo. Estaba reunido con la productora de Supervivientes y con Isabel Pantoja y hemos hablado. Ha sido una conversación muy agradable. Ella esta muy ilusionada con ir y está dispuesta a darlo todo", confesaba.

Como también que, cuando Vasile le dijo que la Pantoja iría a la isla, no le hizo nada de gracia: "No me creía que fuera a 'Supervivientes'. Me llamó Paolo Vasile al que le agradezco todo y me dijo ¿estás sentado? Siéntate. Eran como las 7 y media de la tarde del martes pasado y yo pensé que me iban a dar un premio importantísimo. Ahí me dijo que Isabel Pantoja iba y no te creas que me hizo mucha gracia. Me pregunté cómo iba a pasar yo esa semana sin todavía saber mis pruebas".

