27 feb 2019

No está siendo anda fácil para Jorge Javier Vázquez. El presentador se encuentra en muy buen momento profesional, pero su vida privada a veces se tambalea. Así de sincero es como lo ha contado en la sección de la revista donde colabora actualmente.

Para él, trabajar en televisión te provoca miedos, rechazos y sobre todo si todo eso tiene que ver con tu imagen y con tu físico. El presentador hace más de año y medio que sigue una dieta exacta y compleja, con la que ha perdido la friolera cifra de 15 kilos. Sin embargo, confiesa que no le es nada fácil mantenerse en el peso ideal en el que está ahora y que, muy en a menudo, se obsesiona con esto.

Asegura que no puede estar más de 15 días de vacaciones: el hecho de controlar lo que come y lo que aumenta de peso le genera ansiedad y tristeza: "He aprendido algo importantísimo: no puedo estar tanto tiempo de vacaciones porque me genera ansiedad no controlar lo que como. Ir a restaurantes día sí día también y estar siempre preguntándome si lo que ingiero me va a engordar y cuánto", explicaba.

Su obsesión llega hasta tal punto que incluso se permite el lujo de pedir básculas en los restaurantes o simplemente acudir a farmacias para controlar de forma exacta su peso. Confiesa que los halagos que recibe de su público se los toma como advertencias: "Para lo que ellos es un piropo para mí es un motivo de alarma porque siempre aparece una amenazadora voz en mi interior que me recuerda que vaya con cuidado, que no me pase, que si me relajo puedo volver a coger los quince kilos que he dejado atrás en año y medio", comcluye.

