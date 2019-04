17 abr 2019

No atraviesa su mejor momento, pero se muestra confiado en que el futuro le depara tiempos mejores. Toño Sanchís se sincera en una entrevista en la que afronta temas delicados, como su cambio de residencia tras la decisión judicial y su relación con Belén Esteban.

Corazón ¿En qué momento se encuentra?

Toño Sanchís No podría decir que me siento bien porque no sería cierto. Me da rabia que la casa se la quede Belén Esteban. Sin embargo, dentro de la situación tan complicada en la que estoy, construiré otro hogar con mi familia allí donde vaya.

C. ¿Ha elegido ya nueva residencia?

T.S. Sí, tenemos algo fijado, aunque todavía no se le ha notificado —a la empresa—cuando tiene que depositar las llaves. Y cuando lo hagan pienso hacer una fiesta de despedida en la que van a estar todos aquellos que me han apoyado durante estos años. En la elección de la nueva casa ha participado, con mucho amor, toda la familia para desdramatizar este impás. Será una vivienda (no sabe si comprada o alquilada), que reúna todas las condiciones necesarias para una familia numerosa como la nuestra. Una casa sin grandes lujos porque nunca he vivido por encima de mis posibilidades.

C. Pensé que era rico y que había facturado más de ocho millones de euros...

T.S. Llevo trabajando desde los 18 años. Es posible que durante toda mi vida haya facturado esa cantidad de dinero, pero eso no significa que después de los gastos haya obtenido unos beneficios tan elevados. No soy rico, ni tengo caprichos de alto nivel. Tampoco tengo una cuenta con un millón de euros, por ejemplo. Si hubiera sido así, habría pagado el dinero para que no me quitaran la casa.

C. ¿No pujó usted por ella?

T.S. En absoluto. Todo lo que se ha explicado en ese sentido es mentira. Ni siquiera se me pasó por la cabeza participar en la subasta, no lo hice porque no era la solución. Tampoco conozco a la primera pujante que después renunció, ni la he llamado, ni la he saludado ni sé quién es. Solo sé que vive en Majadahonda, pero tampoco me interesa nada más.

C. Me cuesta trabajo pensar que no intentara perder la casa, que no buscara un acuerdo.

T.S. Lo intenté. De hecho, pensé que íbamos a llegar a un acuerdo porque los abogados de Belén estaban muy comunicativos y estaban abiertos a una negociación. Cuando entendí que había una sentencia que no iba a poder reconducir, busqué las alternativas posibles para no perder mi casa. Le ofrecí 450.000 euros, dándole 200.000 al contado, 50.000 que me habían embargado de una cuenta de la empresa y el resto fraccionado a dos años. Todo fue rechazado porque ella no quería dinero.

Nunca he vivido por encima de mis posibilidades"

C. Es más del dinero al que le han condenado en sentencia...

T.S. Sí, sin contar intereses ni costas. Pero ella no aceptó. Su única obsesión era quitarme la casa porque ella pensaba que eso era una humillación para mí. Tengo unos gastos importantes que asumir y creo que el trato ofrecido era más que razonable. Si la empresa hubiera tenido el dinero que se me reclamaba, lo hubiera pagado para evitar el sufrimiento de mi familia ante una subasta.

C. ¿Cómo vivió el día de la subasta?

T.S. Fue horrible. Se alargó más de lo que pensaba y, con eso, la angustia fue mayor. Fue extremadamente duro. Lo viví con mi familia y con asesores expertos al teléfono. También fue doloroso el acoso de algunos medios que retransmitieron todo lo sucedido. Eso es lo peor que he llevado porque se ha causado mucho daño a las personas más importantesde mi vida que nunca han sido partícipes de todo esto. Al terminar sentí un gran dolor pero también la sensación de que todo se había terminado, por fin. A pesar del impacto que supuso, no me quebré.

C. ¿No lloró?

T.S. No pude. Desde que empezó toda esta historia no he podido romper a llorar, llevo cuatro años con las lágrimas secas. Mi psicóloga dice que es debido al bloqueo emocional que tengo y, por supuesto, esto me preocupa mucho. Estoy en tratamiento médico. Ha sido difícil, amargo y muy doloroso y nos ha pasado factura. Sin embargo, mis abogados dicen que debo estar muy satisfecho.

Desde que empezó todas esta historia, no he podido romper a llorar"

C. ¿En qué sentido?

T.S. Con esta operación, he cubierto la hipoteca y he pagado la deuda contraída con Belén —380.000 euros—, salvo las costas. Así que puedo pensar que ha sido un éxito. También le he evitado problemas a la administradora de la empresa.

C. Se refiere a Lorena como la administradora de la empresa, se ha dicho que estabáis preparando los papeles del divorcio.

T.S. Todo lo que se dice es incierto. En cualquier caso, la administradora de la sociedad es una persona anónima, que no se ha pronunciado en ningún medio y a la que se le ha vulnerado su intimidad y honor. En la actualidad, tiene varias demandas interpuestas por todas las mentiras que se han dicho de nosotros.

C. ¿Nunca dudó de usted ni le pidió explicaciones?

T.S. Por supuesto que me pidió explicaciones, se las di y lo entendió perfectamente. Ella sabe, como yo, que nunca he mentido. He tenido una sentencia en contra porque me fie de alguien que decía que era mi hermana y me engañó. Pero mi matrimonio nunca se ha tambaleado, no hay nada que añadir.

C. ¿Tuvo dudas alguna vez?

T.S. No, para nada, lo que pasa es que yo con Belén viví una relación muy absorbente. Ella estaba obsesionada conmigo, aunque no creo que estuviera enamorada. Nunca se me insinuó. Pero, eso sí, me olvidé de vivir. El tiempo que yo tenía se lo dedicaba siempre a ella. Muchas veces le di más prioridad a ella que a mi familia y eso me hace sentir mal. Me arrepiento mucho de todo ello, pero tengo la conciencia tranquila. Mi familia jamás me ha reprochado nada y solo tengo palabras de agradecimiento.

Toño Sanchís se sincera con la revista 'Corazón'. pinit alberto bernárdez.

C. ¿Se arrepiente de algo más?

T.S. De muchas cosas. He cometido muchos errores y no me duele reconocerlo. El principal fue no firmar un documento dejando claro que mi comisión era de un 30%, como ella y yo habíamos acordado. Todo nuestro entorno laboral y profesional eran conocedores. Ese documento me habría salvado, pero confié en que no hacía falta entre hermanos. También me arrepiento de no haberme rodeado de un buen equipo de trabajo y de haber subido al despacho de un alto directivo para pedir la cabeza de un colaborador al que Belén quería fuera de la televisión. Era un infierno.

C. Pero también debe entender a quienes le digan que participó de la creación de ese infierno.

T.S. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero me considero una víctima de sus mentiras. Estaba metido de lleno en su vida y creía todo lo que decía. Siempre me parecía correcto. Me llamaba a todas horas, le importaba poco o nada que yo tuviera una familia. De hecho, llegó a decirme cosas horribles de personas de mi entorno. Solo me quería para ella. Hubo un día, cuando ella estaba en Gran Hermano VIP, que se me cayó la venda. Fue entonces cuando descubrí la clase de persona que es, capaz de inventarse una enfermedad o de insinuar adicciones de terceros, entre muchas cosas.

C. ¿Pensó en dejar de representarla?

T.S. No. Pero sí empecé a tomar distancia en nuestra relación personal. Descubrí una cara de Belén que no me gustó y no quería que formara parte de mi vida personal. Y me planté. De alguna manera todo lo que ha venido después ha sido consecuencia directa de marcar una serie de diferencias en nuestra relación. La reaparición de su futuro marido también fue definitiva.

C. ¿Hay amor entre ellos?

T.S. Me importa bien poco. Belén necesita siempre tener algo con lo que entretenerse. Pero Belén no es feliz, no hay más que verla. Está claro que una persona que vive con esa cantidad de rencor y odio es imposible que sea feliz. Tiene un carácter invasivo que no creo que encaje con el del conductor de ambulancias.

C. Pero se van a casar y parece una relación muy consolidada.

T.S. Sí, pero yo me quedé en la infidelidad. Viví muy de cerca toda aquella historia. Y, aunque ella dice que son muy felices, cuando se repite tanto es porque pretende autoconvencerse. Yo la conozco demasiado bien.

C. ¿Hay personas de su entorno que le han apoyado a usted?

T.S. Sí. Si ella supiera qué persona de su entorno más cercano me ha llamado para decirme que saben cómo es y que están a mi lado, se quedaría muerta. Pero no quiero hacerles daño, les tengo mucho cariño por todo lo que hemos sufrido juntos.

Belén me mandó un WhatsApp para romper nuestra amistad"

C. Se refiere a Belén con cierta condescendencia, no le guarda rencor...

T.S. Estoy intentando perdonarla, lo estoy deseando pero me cuesta mucho. Por supuesto que hay momentos en que no tengo buenos sentimientos, en que me pregunto por qué ha querido actuar así. Pero también he llegado a entender que no puedo vivir anclado en un sentimiento negativo que me puede acarrear más problemas. Desde el odio no se puede vivir, desde la maldad no puedo ser feliz. Lo he intentado todo, lo he hecho todo y ahora tengo que seguir viviendo.

C. ¿Ha intentado hablar con ella?

T.S. Lo he intentado muchas veces, pero ella nunca quiso darme una respuesta. Me envió un Whatasapp para romper nuestra amistad y lo demás ha sido público. Me encantaría que en algún momento me de una explicación a toda esta farsa, pero sé que no se va a producir nunca. Ella que tantas cosas me quería decir, cuando nos encontramos en el juicio, agachó la cabeza y fue incapaz de mirarme a los ojos.

C. ¿Sueña con ella?

T.S. No, tengo la suerte de que no aparece en mis sueños porque entonces sería una pesadilla. Debe ser porque tengo la conciencia tranquila. Eso sí, me han sucedido cosas paranormales. Me ha sonado varias veces el teléfono y era ella. Una vez, no hace mucho tiempo, se lo cogí y ella preguntó por Raúl. Tuve que decirle que era Toño, colgó inmediatamente.

C. ¿Cree que es una forma de acercarse o una casualidad?

T.S. Llamó varios días en varios momentos. No creo en las casualidades como tal, pero tampoco sé muy bien qué buscaba con esas llamadas. Siempre le he tendido una mano porque no nos merecíamos acabar como hemos acabado, con una relación profesional y personal totalmente destruida. No creo que haya una próxima estación entre nosotros. Es punto y final, aunque no judicialmente.

C. Belén dice que ahora va a iniciar un procedimiento por la vía penal, ¿tiene miedo de acabar en prisión?

T.S. ¿A quién no le preocupa que se le abra un procedimiento legal? En cualquier caso, si llegara esta situación estoy preparado para afrontarla de una manera muy diferente a la civil. Esta es la verdadera Belén Esteban: vengativa y rencorosa siendo feliz intentando meterme en la cárcel. Destrozar a mi familia y llevarme a prisión ha sido su objetivo desde el primer momento.

C. ¿La ayudó a superar su adicción?

T.S. ¡Por supuesto! Nunca he sido su dealer, como ella insinúa. Muy al contrario, hubo un momento en el que yo temí que se muriera y dije que no se podía continuar así. Pedí ayuda al resto de su familia y al equipo de televisión con el que trabajaba. Pero al final, el que acababa acompañándola a los médicos era yo. Estuve siempre a su lado, era mi amiga. Su desintoxicación fue muy dura para ella, pero también para mí.

C. Durante todo este tiempo se ha estado insistiendo en algunos círculos en que está usted en silencio, sin hacer ningún movimiento judicial porque no había nada que hacer.

T.S. ¡Es falso! He puesto muchas demandas. Desde que llegó Cinthya Ruiz a nuestra vida todo ha cambiado. Hemos llegado a acuerdos con periódicos digitales que nos han tenido que indemnizar y ahora van a tener que pasar por el banquillo muchos colaboradores y contertulios. Se han dicho muchas burradas de mí y también se han vulnerado los derechos de mi familia. Y deberán cumplir con la ley.

No creo que yo tega que pedirle perdón a Jesulín"

C. ¿Y por qué no ha demandado usted a Belén Esteban? ¿Le da miedo?

T.S. Todo a su debido momento. Las demandas no se anuncian, se ponen y cuando se celebren los juicios es cuando se exponen. Que nadie se preocupe, que no tengo ningún miedo.

C. ¿Quién ha ganado más?

T.S. No hay ganadores ni vencidos. Hemos perdido todos. Yo he perdido mi casa, he perdido cuatro años de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de días muy grises. Sobre ella, quiero pensar que ha sufrido, aunque me cuesta creerlo. La justicia le ha dado la razón, pero ¿era necesario quitarme la casa, destruirme como persona y como profesional? Ella tenía muchos problemas económicos con anterioridad. Yo no era ni su gestor ni su administrador.

C. Entonces, ¿no empezaron con usted las deudas con Hacienda?

T.S. No, ahí está la hemeroteca. Ella tenía grandes problemas con Hacienda antes de que yo la representara, pero es fácil cargarme a mí la responsabilidad. Belén no entendía el motivo por el que había que pagar a la Agencia Tributaria y su única obsesión era, en aquel momento, que le guardara dinero por si le sucedía algo temía que se lo quedara María José Campanario y Jesulín. Me arrepiento de no haberle dado una oportunidad a Jesús.

C. ¿Le ha pedido perdón a Jesulín?

T.S. No, la verdad es que no he hablado con él, tampoco creo que yo tenga que pedirle perdón. Pero sí creo que Belén siempre tiene el mismo modus operandi con todas las personas de su entorno. Jesús no fue el único, recuerda como puso a Fran o como a Dani DJ.

C. Pero parece que ahora con Dani DJ se lleva bien.

T.S. Ya… prefiero no contestar porque en menos de un mes se casa. En cualquier caso, que cuenten los protagonistas cómo fue su reconciliación. Prefiero dar las gracias a todos los que me han apoyado en este camino.

