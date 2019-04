17 abr 2019

Esta acostumbrada a ser la que hace las preguntas, pero en 'La vida de Samanta', Toñi Moreno demostró que también sabe ser generosa cuando le toca ponerse en el papel de la entrevistada. La presentadora, además de hablar de los momentos más complicados de su carrera profesional, no tuvo reparos en hablar de sus intenciones de ser madre, y de que es consciente de que el tiempo corre en su contra.

"Pues sí, yo quiero ser madre. Tengo 45 años y si pudo ser madre lo voy a ser y si no puedo ser madre pues soy la tía de Pepe", dijo con el humor que le caracteriza, poniendo sobre la mesa esa edad que podría ser un escollo grande en la consecución de uno de los grande sueños de su vida.

"En todo hay que ponerse un límite, son unos intentos. Yo lo voy a intentar con todo que tengo y luego no me voy… ya está. Hay que ser sumisa en la vida. Hay que luchar por tu sueño, pero ser sumisa en la vida y no enfadarte cuando las cosas no te salen como tú quieres", añadía.

A la gaditana se la vio hace algo más de un año entrando en una clínica de reproducción asistida. Las fotos no le sentaron bien, porque es ella la que debe -o no- hablar de algo tan íntimo y tan sensible. Ojalá, esa última oportunidad le dé sus frutos.

Más noticias sobre Toñi Moreno...

- Toñi Moreno rompe su silencio tras el cambio de programa

- La foto de la Primera Comunión de Toñi Moreno que ha revolucionado Instagram

- Toñi Moreno confiesa haber sufrido depresión