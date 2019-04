19 abr 2019

Tras la confirmación de Chelo García Cortes e Isabel Pantoja para participar en 'Supervivientes 2019', las primeras especulaciones rondaban sobre: ¿cómo convivirán en la misma isla si ni siquiera se hablan? Y, aunque ahora parezca que hayan roto el hielo, este fue el escueto mensaje que se enviaron la una a la otra.

Carlota Corredera quiso puntualizar si después del día que Chelo da la noticia de 'Supervivientes 2019', se había escrito con Isabel Pantoja. Chelo García contestó: "No voy a mentir, nos hemos mandado dos WhatsApp, un a la otra deseándonos mucha suerte y que nos veremos allí". Algunos de los colaboradores les tacharon de frías y "bien queda". "Eso es lo que manda un desconocido a otro. Yo, se va Rafa Mora, que no soy su amiga sino su compañera y le digo "Suerte"", dice Gema López, mientras el mismísimo Rafa Mora que estaba en plató asentía.

Pero Chelo, indiferente a las críticas de sus compañeros dejó claro que: "No voy ni a enseñaros el mensaje, ni a enseñar lo que me manda ni yo lo que le mando. Es un mensaje de dos personas que se conocen muy bien, que se aprecian bastante y que se van a encontrar en Honduras". Que, por cierto, Chelo aclaró que el menaje de Isabel Pantoja lo recibió antes de ir a la casa de Guadalix. La tonadillera ya conocía que Chelo estaría en 'Supervivientes 2019'.

En ese momento se les escapó en 'Sálvame' la noticia de que Aneth estaría en la isla de Honduras y Chelo quiso hacerse la dura y les dijo a todos: "Como tú comprenderás me da igual Aneth". ¿Van a ser más o menos amigas porque esta esté allí? Eso se verá solo en Honduras.

Y, Anabel Pantoja, que está y estará defendiendo a su tía como nunca desde el plató, quiso hacer un apunte muy importante: "A mí lo que me sorprende es que nos llevemos las manos a la cabeza, a lo mejor, si ahora mismo se fueran a tomar un café o se fueran a comprar juntas los bañadores para ir a Honduras, todo el mundo diría que son unas falsas y que la amistad no es la que llegamos a creer que tienen. Que todo vaya como tiene que ir y que cuando se reencuentren se reencuentren. No se van a forzar tampoco las cosas. Es que siempre hay que sacarle punta al lápiz". Es cierto que el reencuentro antes de 'Supervivientes' sería un bombazo y lo sabe 'Sálvame' y nosotros que estamos en casa.

