19 abr 2019

No tenían suficiente los fans de 'Juego de tronos' con que esta es la última temporada de su serie favorita, como para que los míticos actores empiecen a despedirse para siempre de sus característicos personajes. Y eso es lo que ha hecho Jason Momoa.

El actor que muchos han conocido sólo por Khal Drogo, su express pero muy intenso personaje en la serie que lleva años de moda, 'Juego de tronos', se ha despedido del look de dothraki. ¡Adiós barba y adiós Khal! Eso sí, indudablemente está igual de guapo y atractivo como siempre. ¿Quién no está deseando verle en acción otra vez?

"Adiós, Drogo. Adiós, Arthur Curry" titulaba Jason el vídeo en el que le decía adiós a sus personajes más míticos de la gran pantalla. Así se despidió de su estilo de dothraki como Khal Drogo:

En esas mismas imágenes confirma que desde hacía 7 años no se afeitaba. Y, aunque no es la primera vez que le vemos sin ella si le sigues desde los inicios de la serie, el resto de su recorrido por la gran pantalla le ha acompañado fielmente. Si todavía no has visto 'Aquaman' tienes la última oportunidad para disfrutar de su barba, porque ya difícilmente la volverás a ver en televisión.

Pero lo que menos te puedes imaginar es que lo haga por una causa social. ¿Qué mal le hacía a nadie la barba de "Khal Drogo"? Pues es que aprovecha que todo el mundo estará expectante, como no, y les quiere enviar a todos un mensaje. En el vídeo llama a la concienciación social sobre el desperdicio de plástico y la necesidad de apostar por el aluminio como material reciclable.

Para más, lanzará su propia línea de agua enlatada en aluminio. ¿Se habrá inspirado en su verdadero Aquaman (hombre del agua) interior?

