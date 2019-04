19 abr 2019

Kiko Matamoros ha anunciado que tiene nueva novia, pero ella no es tan nueva como él mismo anuncia. Hace unos días, Kiko, se vio cara a cara con Cristina Pujol en su última intervención en directo juntos (de momento). Y ella aprovechó para delatar todas las mentiras de Kiko Matamoros, entre ellas, quién es su nueva novia.

La nueva novia de Kiko Matamoros se llama Marta López Álamo. Tiene 22 años, es modelo y tiene más de 57 mil seguidores en Instagram. ¿Es la famosa chica del reservado? Sí. Esta joven muy coqueta que, sin duda se coló en el reservado y en el corazón de Kiko salía anteriormente con uno de los socios de Teatro Barceló. Este fue el que le acercó al mundo de la fiesta y los VIPS.

Pero ella tiene otras aspiraciones al parecer. Es guapísima sin duda pero Cristina Pujol como mismo piensa que Kiko "ahora solo busca una chica joven y pasárselo bien", "a esa chica la ve como una buscona". ¿Son celos lo de Cristina Pujol? Puede ser, pero las verdades que ha destapado no han sido pocas.

Según la ex de Matamoros, Marta López no había acabado su relación cuando se coló en aquel reservado con Kiko Matamoros. Cuando Carlota Corredera le pregunta el insinúa que sí, pero Cristina de fondo lo niega tajantemente. Lo mismo que ella estaba con Kiko, tanto Cristina como el ex de la modelo sufrieron el desliz de la nueva pareja. Con esta imagen que coincide en el tiempo con la exclusiva de Matamoros, se despedía Marta López de su otra vida: "Espero ser tan feliz como he sido":

Kiko Matamoros ha contado que ha empezado a verse con Marta López en serio, después de dejarlo con Cristina Pujol. Pero ella atañe a que incluso ha habido más mujeres en la vida del colaborador. ¿Le durará lo mismo su nueva relación con Marta?

