23 abr 2019

La gala de anoche de 'Got Talent' trajo a Edurne uno de los recuerdos más difíciles de su carrera musical: la muerte de uno de sus amigos y guitarristas de su banda.

En muchas ocasiones, el programa de Mediaset saca la parte más emotiva del jurado. Y durante la actuación musical de Jon Ciriano, uno de los concursantes de la noche, ocurrió algo muy especial. El participante, emocionado, se quedó sin palabras al recordar el reciente fallecimiento de su padre y fue incapaz de comenzar la actuación a tiempo. "Se me ha pillado, lo siento", se disculpó al jurado antes de volver a arrancar la actuación. Al terminar decidió explicar lo que le había pasado: "Me he emocionado porque me han venido todos estos recuerdos, y este momento es maravilloso", confesaba el cantante.

Tras lo ocurrido, Edurne se mostró muy identificada con lo que acababa de suceder en el escenario. "A mí me pasó algo parecido", explicaba, haciendo referencia al momento en que tuvo que subirse de nuevo al escenario tras el fallecimiento de uno de sus compañeros. “Le mando un beso desde aquí si me está viendo. Yo tenía un guitarrista que lo era todo y falleció”, revelaba emotiva.

Por su parte, Eva Hache se mostró muy receptiva con la actuación, a pesar del leve 'fallo', afirmando que "es maravilloso vivir la fragilidad del momento". Risto Mejide, a pesar de todo, prefirió mantenerse en sus trece y no le dio el visto bueno, a la vez que aseguraba "no haber sido él" durante la canción.

