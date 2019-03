27 mar 2019

Es cierto que Risto Mejide es el miembro del jurado de 'Got Talent' más exigente -y que más broncas tiene en el plató-, pero no menos cierto es que el concursante con el que tuvo un encontronazo el pasado lunes, arriesgó más de la cuenta. Sobre todo, porque, por muy artístico que a él le parezca, puede ser poco apropiado para un espacio de 'prime time'.

El susodicho se hace llamar 'El novio de Venus', aunque su verdadero nombre es Adrián Pino. Antes de quedarse en pelota picada delante del público, explicó que su intención era "encarnar el Renacimiento, a traeros la belleza del arte clásico y mi obsesión y devoción por lo femenino".

Menos Paz Padilla, a la que le hizo gracia el número, los otros tres miembros del jurado le dieron al botón rojo para que la actuación terminara antes de poder verle con sus partes íntimas escondidas entre las piernas y su cuerpo al desnudo. "Este programa lo ven niños", era la primera reacción de Risto, que se llevaba la respuesta del presentador, Santi Millán: "¿Por qué os ofende tanto un cuerpo?".

"¿De verdad me estáis diciendo que en 'Got Talent' vamos a valorar a un tío que se queda en pelotas?", lanzaba la pregunta Mejide antes de que el concursante se explicara: "Un momento Risto, que te tengo que contar algo. Yo esta acción que acabáis de ver la he hecho en varios museos de Europa como el Louvre y el Prado y siempre lo hago frente a obras de arte conectadas por lo femenino porque yo creo que es una fuerza superior y sagrada frente a la que yo hago estos rituales para invocar esa fuerza, la de Venus, que creo que es la solución a esta sociedad asquerosamente machista".

Y añadía: "Porque yo sé que la mayor parte de esta sala, quizá tú también incluido Risto, estáis pensando que soy un payaso y no lo soy. Considero que mi cuerpo es un soporte artístico y a través de él comunico el mensaje que os acabo de decir".

Te pediría que no me atribuyeses prejuicios que yo no he tenido"

El publicista no dudó en contestarle con contundencia, 'modus operandi' de la casa: "En primer lugar te pediría que no me atribuyeses prejuicios que yo no he tenido. En segundo lugar, como actuación para 'Got Talent' no me parece buena, no hay ningún talento aquí, lo siento y ese es mi criterio, ¿de acuerdo?".

"Y en tercer lugar, ya va siendo hora de que en el arte y en todas partes deje de haber prejuicios con la gente que estamos expuestos a ella. Yo no tengo ninguna culpa de todo lo que ocurre en la sociedad así que no me la atribuyas a mí. Te doy un no", zanjaba una valoración con la que estaban de acuerdo Eva Isanta y Edurne.

