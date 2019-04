23 abr 2019

José María Gil Silgado le ha declarado la guerra a María Jesús Ruiz tras su salida de 'GH Dúo'. Según él, el cambio de actitud y la verdadera causa de la ruptura total de la relación fue por culpa de ella que estaba totalmente diferente una vez salió del programa.

Pero lo que es realmente grave de esta situación es que él quiere la custodia de su hija, una orden de alejamiento para Juani, la madre de María Jesús y un informe psicológico para María Jesús Ruiz. Gil Silgado ha accedido a tener una intervención en 'Sálvame' para explicarse y decir por qué quiere denunciar a la abuela de su hija que le ha criado durante todo este tiempo.

"El otro día cuando yo mando los audios, yo mando unos WhatsApp anteriores en los que la madre de María Jesús dice que ella ha hecho todo esto delante mi hija. No se puede permitir que se cometa una agresión delante de personitas que no deben ver eso", explicaba el ex de María Jesús Ruiz. Él se refiere a los tremendos audios en los que se escuchaba a la madre de la miss insultándole. Para más asegura que: "Me mandaron fotos por Facebook y era lamentable la situación".

Pero eso no se va a quedar aquí porque también quiere una venganza económica y más después de los insultos de María Jesús Ruiz. Kiko Hernández le preguntó "¿Es verdad que vas a reclamar 20 mil euros de una deuda anterior que tenías con María Jesús Ruiz?".

Y, sin vacile, Gil Silgado le dejó claro en el programa: "Ya están reclamados. Es una orden de ejecución de sentencia. Como tiene la obligación de pagar como tuvo la de insultarme, que pague que para eso tiene el dinero".

