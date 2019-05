16 may 2019

Una de las tardes más duras de Terelu Campos en 'Sálvame' fue la del día que anunció que se iba para no volver nunca más. "Dejar el plató para mí ha sido un auténtico fracaso", admite hoy en día después de someterse a una reconstrucción mamaria y decir adiós a su queridísimo plató.

Terelu ha tranquilizado a todos sus seguidores admitiendo que después de la operación se encuentra mucho mejor, recuperándose pero que no podría estar 4 horas sentada en un plató. ¿Significa que lo volverá a hacer? Realmente se fue porque no quería sufrir y se preguntaba a sí misma "¿qué estás haciendo aquí?". "Estoy mejor, ha sido más dura y dolorosa de lo que había pensado. Sólo quería recuperarme y acabar con esto. Psicológicamente no estaba preparada para más complicaciones. Me han reconstruido el pecho con grasa del abdomen y sólo tengo algunos puntos pero sin heridas", cuenta para la revista Lecturas.

Tengo que empezar a olvidar el sufrimiento, ahora sólo quiero hacer lo que me de felicidad" Terelu Campos

La colaboradora admite que duerme fatal y que llega a despertarse gritando en la noche pero dice: "La mente es muy poderosa. Tengo que empezar a olvidar el sufrimiento, ahora sólo quiero hacer lo que me de felicidad". De hecho admite que se fue días antes porque estaba muy nerviosa por su operación. No se lo contó a su madre por evitarle el sufrimiento e ignoró los mensajes de su hermana que le pedía incansablemente que volviese al programa.

"Me marché cuatro días antes de la operación porque estaba muy preocupada y necesitaba dejar de involucrarme en el programa. Además Carmen había estado en 'Sálvame Okupa'. No vi el tartazo de Payasín porque no quiero sufrir. Me dije "¿qué estás haciendo aquí?". No podía soportar todo lo que estaban diciendo y sólo quería marcharme. Me fui a casa de unos amigos y lloré todo lo que tenía que llorar. Soy la única responsable y no puedo seguir. No veo el programa porque no soy masoquista. Es la única forma de poder decidir porque todavía me duele", cuenta Terelu Campos en su entrevista.

En la misma ha tenido también palabras para el resto de colaboradores de 'Sálvame' que la critican muy tajante en su programa: "Se me hace muy difícil imaginarme mi día a día sin Mila, Belén o María Patiño. Les echo mucho de menos. Los más cercanos a mí se han preocupado. Claro que he hablado con Jorge Javier y Carlota y Paz también se han portado fenomenal. Con Kiko Hernández no he hablado pero no pasa nada".

