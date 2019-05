18 may 2019

Lydia Lozano considera que ella lo ha pasado peor que Terelu Campos en el plató de 'Sálvame'. Sea o no cierto, el papel de víctima y la comparación con Terelu le sentó muy mal a algunos colaboradores. Sus duras palabras hicieron que Mila saliese llorando y gritando del plató del programa.

Somos malvados hasta cuando alguien está mal" Mila Ximénez

"Qué falta de empatía. Qué asco de programa", decía Mila Ximénez mientras Lydia Lozano le daba la razón a María Patiño de que ella lo había pasado peor en plató que Terelu. "Por supuesto que sí. Yo he visto muchas veces aquí cómo han venido temas y han venido personas y han dicho "Yo no voy a hablar de ese tema". Me refiero a Terelu. ¿Cuántas veces he dicho yo no voy, me quedo, no hablo, me quedo fuera?", decía Lydia que se disponía a hacer comparaciones entre ella y Terelu.

"Los temas aquí chungos que se están tocando, por supuesto no voy a hablar de la enfermedad. Dios me libre", empezaba Lydia cuando Mila le gritó interrumpiéndola diciendo "¿Entonces de qué hablamos? De que le ha venido la regla o qué". Lydia le ignoró y se dispuso a hablar de los rollos de parejas de Terelu Campos. Pero Mila dijo un rotundo "Hasta aquí el programa para mí"".

"Somos malvados hasta cuando alguien está mal –Gritaba mientras salía del plató- y ahora te viene de perlas porque tú estás disfrutando de que se vaya como los demás. Por ti se irían todos. ¿Qué se habla de ti? Si cuando se habla de Charlie te pones a llorar y no se dice nada", le decía Mila muy enfadada y llorando.

"Es con su papel de víctima con el que no puedo", decía también a su marcha. Y es que por fin se confirma que Terelu no vuelve más al plató de 'Sálvame' que se lo ha confirmado a la mismísima Lydia. ¿Le da realmente igual a Lydia que Terelu Campos esté en el programa o no? No se sabe pero desde luego que no gana nada intentando ponerse a sí misma en el foco de atención.

