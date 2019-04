25 abr 2019

"Bañador fuera". Más explícita no puede ser Chiara Ferragni con la frase que acompaña a una de las últimas imágenes que ha colgado en sus redes sociales y en la que comparte un 'topless'. La 'influencer' se encuentra disfrutando de unos días de descanso en la Polinesia Francesa y ha decidido darnos envidia y, de paso, caldear el ambiente en las redes de cara al verano.

Ojo, que además de para mostrar sus encantos, ese chapuzón le valía para reflexionar. Y para compartir con todos nosotros esos pensamientos que inundaron su cabeza: "Esta tarde, Fede estaba echándose la siesta, así que decidí ir a nadar sola en el océano", comienza explicando Chiara sobre ese momento en el que pudo disfrutar de ella misma y el agua.

"Después de 15 minutos en el agua volví a la playa, medité y pensé en toda la magia que había sucedido en mi vida, mientras observaba la puesta de sol. Realmente fue uno de esos momentos que recordaré por siempre. Así que esto me hace pregunatarte: ¿cuál fue el último momento mágico que has tenido? ¿cómo te sentiste?", pregunta a sus 'followers' antes de concluir: "Compartir el amor es importante y me encanta ver los sentimientos reales de ustedes."

Parece que estas vacaciones ambos han aprovechado para enseñar al mundo su cuerpo serrano. Un par de días antes de este 'topless' de Ferragni, su marido, Fedez, con un coco tapando sus partes nobles, también posaba completamente desnudo en medio de la naturaleza.

Más noticias sobre Chiara Ferragni...

