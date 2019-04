26 abr 2019

Hace unas semanas, su madre gritaba a los cuatro vientos que ya estaba recuperado, que había ganado la batalla al cáncer -con todas las cautelas que hay que tomar con esta enfermedad. Álex Lequio está recobrando su actividad a buen ritmo, y ayer se presentó en un evento en Madrid en el que llamó la atención que llevase una de sus muñecas vendadas.

¿Qué le ha pasado al hijo de Ana Obregón? Un pequeño percance doméstico. En la cocina, concretamente. El joven no tuvo reparos en reparos en relatar a la prensa qué le había sucedido poco antes de emprender su camino hacia ese encuentro en el que, como siempre, se mostró simpático con los medios.

"Sigo sin novedad. Bueno, en realidad, justo hoy al ir a comer… me estaba preparando una hamburguesa suiza con un queso maravilloso que se echa por encima desde una media altura. Yo, que soy un poco 'patosín', cogí el queso y al ir a echarlo me he abrasado todo esto", decía mientras enseñaba la venda.

También explicaba que esa venda tenía un significado especial para él: "Me he podido poner esta venda, que le tengo mucho cariño, que me pusieron en Estados Unidos cuando me trataron por primera vez. Así que me la he puesto porque estoy seguro que sanará más rápido".

