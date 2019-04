26 abr 2019

Si algo era realmente inesperado en 'Sálvame' era un pique entre Kiko Hernández y Anabel Pantoja que terminase con confesiones e indirectas. Pero sí. Anabel Pantoja se ha atrevido a confesar delante de todo el mundo que ha tenido sueños con Kiko Hernández y eso no es todo.

Mientras los colaboradores veían vídeos de su tía antes de llegar a la famosísima isla de Honduras y su esperado salto en helicóptero que sorprendió a toda España (y, por supuesto, hizo historia), Kiko Hernández atacaba a Anabel Pantoja con un: "¿Anabel si tu tía es inteligente a quién has salido tú entonces?".

La sobrina de la Pantoja se sintió algo ofendida y le contestó muy tajantemente refiriéndose a su corazón con la mano en el pecho: "Sólo una cosa te digo: prefiero tener lo que tengo aquí debajo que lo que tienes tú". Él le incitó a que le dijese que tan malo era pero ella no quiso ponerse a su altura. Por si estos zascas fuesen pocos, el colaborador le hizo la primera confesión de la tarde: "Le he dicho a Mila que lo que más me gustaba de ti es que eras la más inteligente porque tienes sentido del humor. Pero ahora lo retiro porque acabas de demostrar que ni tienes sentido del humor ni nada para estar aquí".

Anabel Pantoja se levantó y entono el inicio de una canción para él: "Un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso pero hay veces que te tengo que querer". Y Kiko, ya por las nubes le dijo: "Lo que me cantes a las 7 también cántamelo a las 12 de la noche". ¡Bomba! (como dirían en el mítico programa).

Nadie entendía a qué venían esas referencias y Anabel demostrando que no era nada cobarde como él le había llamado antes le dijo: "¿Sabes qué ha pasado? Que he soñado varias veces con Kiko teniendo encuentros con él. Lo digo, no soy cobarde". Las caras de los espectadores un poema y los colaboradores no daban crédito a lo que estaban escuchando. Y por fin llegó el zasca definitivo de Anabel a Kiko Hernández: "Te lo vuelvo a repetir que no tengo inteligencia, que no soy tan rápida, que a lo mejor no tengo tanto sentido del humor pero aquí estoy y al final a ti se te cae la baba cuando me ves".

