26 abr 2019

Dicen que ha firmado un caché de 80.000 euros que ha provocado el mosqueo generalizado de todos los que han pasado antes por la isla de 'Supervivientes'. Isabel Pantoja ya está concursando. A pesar de que algunos dudasen, en un primer momento, que fuese a tener agallas para meterse en el 'reality' más duro de todos los que hay en la parrilla de Telecinco, cadena por excelencia de este tipo de formatos.

No defraudó en su salto desde el helicóptero. Fue directa y rápida -no como su compañera Encarna Salazar, de Azúcar Moreno, a la que se le tuvo que dar un ultimátum de 30 segundos para no juntar esa caída al agua con el 'Pasapalabra' del día siguiente-. Aunque quizás, poco ortodoxa en la ejecución del mismo. Vamos, que si andábamos buscando representantes españoles de reserva para el salto de trampolín de los próximos Juegos Olímpicos, ella no sería la elegida.

Isabel se acordó de toda su familia antes de lanzarse. Con sus hijos en plató protagonizando la enésima confirmación de que la relación atraviesa un momento tenso dentro de sus eternos tira y aflojas, la tonadillera les lanzó besos a la cámara. Kiko Rivera, sonreía y le devolvía el gesto. Chabelita Pantoja, emocionada y nerviosa, no era capaz de articular palabra nublada por las lágrimas.

Algunos no tardaban en comparar en las redes sociales ese salto con el de una rana: piernas abiertas y semiflexionadas para caer al mar y alzar los brazos al cielo de Honduras en señal de victoria. Efectivamente, el 'salto de la rana' de Isabel podría ser un homenaje a uno de los temas estrella de María del Monte, con quien no se habla desde hace muchos años, a pesar de esa amistad que las unió antaño -los detalles de esa ruptura-. Nunca se sabe, puede ser la primera piedra para una reconciliación, como ayer hizo con ese frío abrazo a Chelo García Cortés tras cinco años sin verse.

Isabel Pantpoja en el momento de caer al agua en su salto desde el helicópero n 'Supervivientes 2019'. pinit telecinco.

Sí, no hubo excusas médicas. Ella ha firmado un contrato muy jugoso, es una profesional y lo hizo. Como el resto de sus compañeros. De ahora en adelante, como ellos, toca hacer fuego, pescar -dice que es su punto fuerte- y lanzarse al barro para conseguir el collar de líder semanal. Y dar titulares, muchos titulares. Puede que, gracias a Mediaset, descubramos a esa Maribel a la que Jorge Javier Vázquez agradeció que ya sea historia de la televisión.

Como corean sus incondicionales, esos que no le dieron la espalda ni en aquella temporada que cumplió condena, "ay, ay, ay... Pantoja es lo que hay".

