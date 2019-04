26 abr 2019

La primera gala de 'Supervivientes 2019', haciendo historia y teniendo que dar reprimendas sobre la veracidad del programa. Al parecer no ha sido lo suficientemente verídico el salto de Isabel Pantoja para que hasta los propios concursantes acusen al programa de hacer trampas.

Después de tener a la tonadillera dejando el listón muy alto, incluso para los concursantes pasados y los más jóvenes de la isla, se sigue vacilando con si hay o no facilidades en el reality para pasar ciertas pruebas. O si se permite que unos hagan trampas y el mismo programa las tape.

En el momento en el que se disputaba la famosa posición de playa de señores y playa de los abandonados, uno de los concursantes acusó al otro equipo de hacer trampas. Según Violeta, ella misma vio cómo hacían movimientos extraños con el caldero. Al principio Lara Álvarez quiso mantener un discurso neutral y les animaba con un: "Vamos a luchar, vamos a pelear, hemos venido a sobrevivir aquí". Pero a Violeta le dio igual: "Yo he visto todo el rato que estaban haciendo trampas", decía.

La presentadora que siempre saca las garras por el programa que le ha dado una de las mejores experiencias de su vida, le decía a los concursantes y a toda la audiencia: "Yo quiero deciros una cosa supervivientes. Yo soy humana, tengo dos ojos, me puedo equivocar, por supuesto, pero tenemos un equipo que os aseguro que de profesionales no les gana nadie. Estáis siendo grabados por todas estas cámaras y controlados no os imagináis por cuánta gente. Si yo me equivoco siempre me van a corregir". Y la verdad es que, sin duda alguna, hemos visto cómo se rectificaban pruebas en otras ediciones. Esta no va a ser menos. Al menos de momento la acusación de favoritismos no iba con la pobre Isabel Pantoja que se va a llevar unas cuantas de ahora en adelante.

"Aquí no queremos nunca favorecer a nadie, supervivientes, no sacamos nada de eso. Dicho esto, no dudemos más si en algún momento nos hemos equivocado, no os preocupéis que vamos a rectificar. Lo hemos demostrado muchísimas veces. Así que Violeta, vamos a parar de decir que hacemos trampas y centrarnos en el concurso", sentenciaba Lara que también reconocía que se enfrentaban a condiciones durísimas en la playa de los abandonados pero que no por eso podían saltar a la mínima estando de más de sensibles. Violeta se guarda un secreto, porque su reacción no ha sido normal, pero también se ha llevado una reprimenda. ¿Qué pensará la audiencia desde casa?

Más noticias sobre 'Supervivientes 2019'

- El 'homenaje' de Isabel Pantoja a María del Monte en su salto desde el helicóptero en 'Supervivientes 2019'

- La emotiva vuelta de Jorge Javier Vázquez a televisión

- Así fue el frío el reencuentro de Isabel Pantoja y Chelo García Cortés en 'Supervivientes'