26 abr 2019

Fue el encargado de dar la fecha de estreno de 'Supervivientes 2019' y, a la vez, de su vuelta a la televisión. Jorge Javier Vázquez se puso, de nuevo, al frente del 'reality' anoche. Pudo saludar a 'Maribel' -así es como llaman sus amigos a Isabel Pantoja- y pedir a sus hijos que se uniesen para ver el salto desde el helicóptero de la tonadillera, que ya es historia de la televisión.

Un mes y medio después de ese ictus que le llevó a quirófano y a una recuperación de mes y medio, el badalonés saludó de nuevo a esa audiencia que le ha esperado con paciencia. "Gracias es la única palabra que se me ocurre. Muchas gracias por todos vuestros mensajes de cariño, de apoyo, gracias de corazón", comenzaba sin poder ocultar la emoción.

"A la gente que trabajamos en televisión nos agradecéis la compañía, yo ahora os lo tengo que devolver", proseguía antes de añadir: "Durante este tiempo, que ha sido muy reve, no me he sentido solo en ningún momento. Jamás lo olvidaré".

Y la reacción del público en plató fue la esperada: un enorme aplauso de bienvenida para que pudiera comenzar esa gala llena de reencuentros, saltos y barro, mucho barro, que es donde van a tener que lanzarse los 18 concursantes para lograr el premio final de aquí a tres meses.

El 'reality' solo lo puede ganar uno. Jorge Javier ya tuvo su triunfo personal anoche. Está de vuelta, y Telecinco se congratula por ello. AL fin y al cabo, es uno de los grandes estandartes de su parrilla de programación.

