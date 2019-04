26 abr 2019

La participación de Isabel Pantoja en 'Supervivientes' ha obligado a Kiko Rivera y su hermana, Chabelita, a compartir plató durante las galas del programa. A pesar de la negativa de la hija de la artista por defenderla, ya que ese papel lo va a llevar a cabo su hermano, ha decidido asistir para apoyar a su amiga Aneth.

La relación entre Kiko e Isa no es, ni mucho menos, mala. Pero las críticas que ella hizo sobre la mujer de su hermano, Irene Rosales, ha hecho que se vean envueltos en una trifulca desde que salió de la casa de 'GH Dúo'. Un enfado en el que Jorge Javier Vázquez tuvo el papel de mediador.

A pocos minutos de comenzar el programa, el presentador se dirigió al finalista de 'GH Dúo' para felicitarle, en persona, por el concurso que hizo dentro de la casa, ya que no tuvo la oportunidad de hacerlo a su salida. "Me encanta el nuevo Kiko Rivera", le confesó. Unas palabras que no parecieron hacer mucha gracia a Chabelita, debido a las caras que estaba poniendo durante la alabanza. ¿Por qué? Eso mismo se preguntó el presentador, que no tardó ni un segundo en darse cuenta de la situación.

Chabelita en la gala 1 de 'Supervivientes'.

"¿Qué pasa aquí?", preguntó mirando a la hija de la tonadillera. Aunque ella contestó que sí se hablaba con su hermano, él, por su parte, decidió ser sincero y afirmó que estaba molesto, dejando claro que no era nada que "no se pudiera arreglar". Jorge Javier no perdió la oportunidad de invitar a los hermanos a hacer las paces, y animó al DJ a levantarse del asiento.

"Estoy molesto porque ha hecho comentarios sobre mi mujer que creo que son desafortunados. Ella debe de entender que, aunque ella siempre ha sido mi debilidad, mi mujer es mi vida", explicó, a lo que Chabelita señaló que estaba sorprendida y que no sabía que su hermano estaba enfadado: "Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y cuando hago las cosas mal, pido perdón. En ningún me he metido con Irene. A mí me cae muy bien", continuaba Isa, pero entonces, ¿por qué esa cara al felicitar a su hermano?

Kiko Rivera, Jorge Javier Vázquez y Chabelita durante la gala 1 de 'Supervivientes'.

Seguidamente, el periodista recordó que Irene no había hablando mal de ella durante el concurso, y que nada de lo que había dicho era excusa para haber provocado esta riña. Así, vio el momento perfecto para firmar un trato de paz entre los dos y les preguntó que cuándo iban a ser hermanos: “¡Hermanos siempre vamos a ser! Yo siempre voy a querer a mi hermana hasta el día que me muera… Siempre la excusaba por la edad, pero eso ya no lo puedo hacer”, confesó Kiko, que dio el paso definitivo para perdonar a su hermana dándole un beso de paz.

