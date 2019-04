10 abr 2019

Chabelita -que acaba de pasar por el quirófano para moldear sus abdominales- siempre tiene más. Desde que cumpliera la mayoría de edad, se ha convertido en una fuente inagotable de noticias, rumores y entrevistas. Esta semana es en la revista 'Lecturas' donde la joven concede una charla a uno de sus periodistas de la que se va a hablar largo y tendido.

¿Por qué? Pues podría parecer, en un primer momento, que por esas palabras negando que su madre fuese a participar en 'Supervivientes' -Mediaset estuvo rápida ayer, a última hora de la tarde, confirmando la participación de Isabel Pantoja en el 'reality'-, pero no. Hay algo mucho más jugoso en las declaraciones de Chabelita.

Nos referimos a esas en las que pone de manifiesto que la relación con su cuñada, Irene Rosales, si no mala, cuanto menos es regular... "Me tiene que aguantar, sí o sí, porque soy la debilidad de Kiko", dice sobre su cuñada en la portada de la mencionada publicación.

Claro, que ya nos podíamos hacer una idea de que juntas a comer, solas, no iban a irse después del dardo que la propia Rosales le lanzó desde 'El debate de GH Dúo' el pasado domingo. Esta aseguró que, si no gana su marido, le gustaría que el maletín se lo llevará Alejandro Albalá, ex de Chabelita. Al ser preguntada sobre cómo le sentaría a Isa esto, Irene no se cortó al recordar el buen rollo que esta mantuvo en 'GH VIP' con Techi, ex de su hermano.

A Chabelita parece habérsele abierto otro frente en Cantora. Quizás por eso no vaya a recibir a su hermano a la salida del 'reality'. Demasiada incomodidad tener que verse las caras con una persona con la que ya se ha planteado una guerra pública. Por ambas partes.

Así las cosas, parece que tendrá que sostenerse en su novio. Porque las palabras de Chabelita son tan contundentes, que el hecho de que en esa portada pose al lado de Asraf Beno, ha quedado completamente eclipsado y anulado. Eso sí, le sirve para desmentir la presunta ruptura de la que se había hablado y una vuelta con Alberto Isla, que debe estar tan tranquilo en su casa alejado de los líos de Cantora.

