27 abr 2019

Parece que en la familia Pantoja hay drama familiar. Isabel Pantoja, que entre saltos de helicóptero y reencuentros está disfrutando al máximo de la aventura de participar en 'Supervivientes', es ajena a lo que está ocurriendo entre sus hijos.

Fue en la primera gala de 'Supervivientes' donde quedó claro que el distanciamiento entre Chabelita Pantoja y Kiko Rivera es un hecho. A pesar de ello, parece que la insistencia de Jorge Javier Vázquez surtió efecto y consiguió una reconciliación pública entre los hermanos.

Pese a ello, Chabelita Pantoja, que ha comenzado su colaboración en el 'Programa de AR', se mostró molesta con Kiko Rivera en su primera intervención. "Siempre he sido yo la que he pedido perdón y nunca he recibido un perdón de su parte. Se podía poner en mis zapatos”, afirmó la joven, mostrando que la relación entre ella y su hermana sigue sin ser completamente normal.

