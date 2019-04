27 abr 2019

'Sálvame' estaba de aniversario. El programa estrella de Mediaset cumplió el viernes su décimo aniversario. Pero, aunque todos estuvieran de celebración, la felicidad no impidió que hubiera una fuerte discusión entre Paz Padilla y algunas colaboradoras, que terminó con la marcha de la presentadora.

Entre globos, una tarta y varias velas, la presentadora, con su característico sentido del humor, comentó la participación deIsabel Pantoja en 'Supervivientes', afirmando que "se le cerraba un ojo". Fue su comentario lo que enfadó a la sobrina de la tonadillera, Anabel Pantoja.

"Tú estás dando una opinión que a ella, evidentemente, no le agrada. Lo único que pasa es que no es lo que se ha dicho cuando la cámara está grabando. Ella estaba sentada al lado tuyo, y mientras hemos ido a vídeo, has hecho muchos comentarios", ha afirmado Raquel Bollo, apoyando a Anabel Pantoja.

Visiblemente enfadada, Paz Padilla ha respondido: "Voy a hacer público todos los comentarios que yo escucho del programa cuando estáis detrás. Y los voy a empezar a decir. Todas las barbaridades que yo escucho del uno sobre el otro".

Para añadir más leña al fuego, ha entrado también en la discusión Belén Esteban: "Comentarios fuera de cámara hacemos todos. Y también hemos escuchado aquí barbaridades de ti, ¡que ya estoy harta! ¡Ya está bien!", afirmó. Su comentario hizo explotar a la presentadora, que abandonó muy enfadada el plató de 'Sálvame', dejando a María Patiño al frente.

