24 abr 2019

No hay semana que uno de los miembros del jurado de 'Got Talent' no arme un lío con sus palabras. En esta ocasión, el turno le ha tocado a Paz Padilla, que tuvo un comentario desafortunado con un participante venezolano que ha provocado una ola de críticas e insultos en las redes sociales ante la que se ha visto superada.

"Si eres un fuera de serie en tu país, entonces no salgas de allí. Quédate allí. ¿Por qué has venido aquí?", pronunció Paz sin ninguna mala intención, sin querer fomentar el racismo o el rechazo a la inmigración. Sin embargo, una semana después, sigue sin poder hacer frente a todos esos insultos que está recibiendo.

"Es que me parece que en Venezuela las cosas están un poquito complicadas. Cómo tienen que estar para que una persona que fue número uno en su país se venga a aquí a empezar de cero…", Santi Millán intentó echarle un capote así, con estas declaraciones. Ella, con naturalidad, añadió: "Vale, pues yo te digo una cosa: tú sigue luchando, aquí se quiere mucho a Carlos Baute y a ti también". Pero la gente se quedó con el comentario del principio.

Así que, Paz recurría a Instagram para pedir disculpas y tratar de frenar los insultos: "Quiero aclarar una cosa, que hubo un concursante de Venezuela, que yo en ese momento no me enteré de que venía de Venezuela, no me acordaba. Santi Millán dijo que en su país triunfaba muchísimo, entonces después de ver las críticas que le habían hecho los compañeros le dije yo que si en su país triunfaba tanto, que estuviera allí, pero no lo dije pensando que se tenía que quedar allí".

"Yo en ningún momento he dicho que se quede allí en Venezuela, no, en ningún momento, porque además no me acordaba. Lo siento, de verdad. Si he ofendido a los venezolanos pido perdón, porque no ha sido mi intención", añadía la humorista gaditana.

No funcionó. Así que, lanzó un segundo mensaje unos días más tarde: "Pedí disculpas en cuanto supe que tuve un malentendido. Por supuesto que sé lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela y, siempre los apoyaré. Pido a los que a día de hoy siguen insultándome que entiendan que yo no puedo hacer nada más".

Como tampoco pareció dar resultado, ha tenido que ser su cuñada, que es venezolana, la que dé la cara por ella: "Quiero dar las gracias a mi cuñada Gabriela que es venezolana y que se ha tomado la molestia de dar la cara por mi ante la avalancha de acusaciones de xenófoba que estoy sufriendo. Pedí disculpas en cuanto supe que tuve un malentendido. Por supuesto que sé lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela y, siempre los apoyaré. Pido a los que a día de hoy siguen insultándome que entiendan que, yo no puedo hacer nada más".

