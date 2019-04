28 abr 2019

Tiene cifras de récord en toda América Latina. Dos billones de visualizaciones de sus vídeos, casi 40 millones de seguidores en Instagram, ha llenado el Madison Square Garden y es la artista más premiada del año después de Camila Cabello. En nuestro país la conocemos poco. Una leve pero intensa incursión con la canción Downtown el año pasado no hace justicia al terremoto que Anitta provoca en su país, Brasil, y en toda Latinoamérica. Llega a España para quedarse y lo hace con un álbum interesante en el que trabaja tres idiomas, con varias colaboraciones, diez canciones y diez videoclips, lo más solicitado por sus seguidores. Atrevida, independiente y muy divertida, charlamos antes de su actuación en una de las galas del programa Fama de Movistar +.

Corazón No es tu primera vez en España.

Anitta No. He estado muchas veces. Conocí Madrid y Barcelona hace tiempo. Fue lo que me animó a hablar español.

C. Es cierto que hablas bien español.

A. Hace muchos años tuve una canción que destacó en Portugal y tuve que venir. Visité España y me enamoré del idioma y de la gente. Quería entender lo que me decían y lo primero que hice fue dar clases de español. Tuve tres profesores diferentes, un argentino, un chileno y un español. A todos les pedí que me enseñaran el idioma, pero con el acento colombiano que es el más sexy de todos (risas). Hablo brasileño, español e inglés. Hablé italiano, pero ya se me olvidó porque he practicado poco.

C. Veo que lo que se propone Anitta lo consigue.

A. ¡Siempre! Me mato si hace falta, pero voy y lo consigo. Soy una mujer independiente y no necesito a nadie más.

C. Aquí es España te conocemos poco, pero tus cifras son de récord. Número uno de Spotify en 2018 con tres billones de escuchas, casi 40 millones de seguidores en Instagram, un montón de números uno, la segunda artista más premiada de este año pasado…

A. Bueno, lo que pasa es que Brasil es tan grande como un continente. Allí me escuchan y me quieren mucho. Piensa que tenemos un idioma diferente al resto de Latinoamérica y eso me facilitó triunfar allí. Cuando empecé a cantar en español, el éxito pasó de país a país muy rápido. Downtown fue la canción que me situó en el mercado internacional y ahora toca crecer más.

C. Para los que no te han escuchado aún, ¿qué tipo de música canta Anitta?

A. Pues es que no me gusta definir mi estilo musical porque cambio mucho. En Brasil canto todo tipo de ritmos y en este disco igual. No me gusta tener el rótulo de canto esto o canto lo otro. Me gusta música popular.

C. Háblanos de Kisses, tu nuevo disco.

A. Es un álbum audiovisual. Son diez canciones con sus diez videoclips. Yo tengo una personalidad muy fuerte, pero muy compleja también. Lo que quiero decir es que dentro de mí soy muchas personas, hay Anittas muy diferentes y eso lo he querido mostrar en este trabajo. Por eso en cada vídeo parece que ves a una persona diferente. Yo canto, soy la artista, soy mi mánager, soy la jefa, pero también soy la niña que juega y que hace bromas. El disco es para momentos diferentes. Hay momentos en los que estás buscando amor, otras en las que estás más loca, más de trabajo, más gamberra. No hay rótulos para quien quieras ser.

C. No es habitual tener los videoclips grabados cuando sale el álbum.

A En mi país gustan mucho mis vídeos y la gente los espera. Y espera algo grande y original, por eso se me ocurrió.

La cantante brasileña Anitta durante la entrevista. pinit alberto bernárdez

C. ¿Cuál es la primera canción que habría que oír del disco?

A. Coincide que es la que lo abre, la primera. Se llama Atención. Habla de quién soy y del trabajo que hago. Hablo del tipo diferente de mujeres que hay en mí. «Atención, formación, la capitana llegó», así empieza la canción. (Risas)

C. Canción con mensaje importante para las mujeres.

A. Sí, creo que hay que aprovechar la atención que genero para cosas importantes para nosotras. Hay un momento en el vídeo en el que las mujeres que aparecen se realizan un autoexamen de mama. Me gusta generar debate de cosas importantes mientras la gente se divierte. Me gusta luchar por lo que creo necesario. Ya hice vídeos en la Amazonia para protestar por la desforestación, he cantado con Drag Queens para darles visibilidad y también, por ejemplo, llevo bailarinas plus size. Paso de los estereotipos, nosotras tenemos el control.

C. ¿Qué les dices a los que ven actitudes machistas en tus vídeos?

A. Que hay otros que ven en el mismo vídeo un empoderamiento de la mujer. Lo mejor es respetar lo que la gente hace pero me gusta el debate.

C. No me habría imaginado que era posible ver en el mismo disco a Snoop Dogg y a Caetano Veloso.

A. Hay muchas colaboraciones en el álbum. Y puedo chocar ver Caetano, a Snoop o a Becky G en el mismo disco, sí. Pero todos son amigos y gente a la que admiro. Amo a Caetano Veloso, es uno de mis mejores amigos y de los que más me ha ayudado en la vida. Yo soy así. Si vas a mi fiesta de cumpleaños verás a la persona más loca de Brasil junto al más conservador. Todos juntos.

C. ¿Cómo empezaste en la música? ¿Te animaron tus padres?

A. Para nada. Mi padre siempre me dijo que no, él quería que yo estudiara administración de empresas y así lo hice. Mi padre quería que fuera empresaria y lo cierto es que lo soy. Llevo todo lo mío y también represento a artistas en Brasil. Empezar a cantar como tal, empecé en la iglesia con mi abuelo a los siete años. Hasta los 17 seguí en el coro y luego ya empecé a cantar en la calle, en las favelas, en las comunidades

C. ¿Allí naciste?

A. Sí, soy de un sitio humilde de Río de Janeiro. No había dinero ni para estudiar.

Anittta con Jota Abril durante la entrevista. pinit alberto bernárdez

C. ¿Te tocó trabajar antes de ser artista?

A. No me dio tiempo. Entré en el mercado de la música profesionalmente a los 16 años. Un productor vio en Youtube algunos de mis vídeos cantando y bailando funk y firmamos un contrato discográfico. Ahí surgió Anitta. Ahora, además de ser mi propia empresa y representar a otros, doy conferencias de business en Brasil sobre cómo ser manager de tu producto.

C. ¿Con qué cantante español compartirías escenario?

A. Con Rosalía y Pablo Alborán. Son amigos y de hecho ya hemos hablado de eso.

C. ¿Te veremos por España actuando?

A. Pues tenía muchas ganas de venir en verano a Europa y finalmente será en España. Estoy encantada. Estaré en Ibiza y en el Arenal Sound.

C. ¿Cómo es el panorama musical de Brasil?

A. El 95% del consumo de música en Brasil es brasileña. Son muy cerrados para canciones de otros países. Es muy raro.

C. Y los cambios políticos ¿cómo los estáis viviendo?

A. Ahora gobierna Bolsonaro y eso es lo que ha votado la mayoría, porque querían cambios económicos y en educación. Pero hay dos bandos enfrentados. Los dos luchan por lo que creen. Yo creo que si la persona que gobierna tu país no te gusta pero ha sido elegida, tú tienes que hacer equipo para que tu país vaya bien independientemente de que el comandante del país sea el que te guste o no. Creo que esto es lo que debería pasar ahora, pero la gente solo pelea y pelea.

C. 38 millones de seguidores en Instagram es toda una responsabilidad.

A. Me gusta. Y creo que es interesante para poder lanzarles el mensaje de que no desistan. Que hay muchas barreras para el éxito, sobre todo si uno no tiene dinero o gente que le apoye, pero trabajando duro se llega

C. ¿Has tenido barreras en tu carrera?

A. Claro. Con Downtown por ejemplo, escuche que no iba a gustar a nadie y mira. Luche hasta que conseguí lo que quería.

