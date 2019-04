28 abr 2019

Belén Esteban fue la encargada de recibir a Jorge Javier Vázquez en su regreso tras sufir un ictus, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

La colaboradora de 'Sálvame' le quiso sorprender al anunciarle: "Eres muy importante en mi vida y vas a ser el testigo de mi boda". Una oferta que, por supuesto, el presentador aceptó. Además, le hizo entrega de la invitación, donde también figuraba el nombre de Paco, exnovio del presentador.

También confesó la preocupación que ha sentido por el delicado estado de salud de su gran amigo. "Cuando te operaron llegué mal a mi casa, pasé mucho miedo", afirmó, y añadió entre lágrimas: "En muchos momentos me he quejado con mis compañeras de que yo sentía distante conmigo, como que no sentía que fuéramos amigos, y me di cuenta de que he sido muy egoísta".

"Yo también te quiero mucho pero no soy de decirlo", le respondió el presentador. Tras estas emotivas palabras, Belén Esteban le ha regaló una figura de San Judas: "He rezado mucho por ti".

