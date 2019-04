26 abr 2019

No suele aparecer ante las cámaras, por eso su aparición ayer en el plató de 'Sálvame' revolucionó a los presentes. Hablamos deCarmen Menéndez, madre de Belén Esteban, que le dio una sorpresa al aparecer ante la audiencia de Telecinco y hablar de los preparativos de la boda de la colaboradora.

Aunque parece que hay cosas que Carmen no ha visto en vivo y en directo. "Se lo he enseñado en foto, no quiero que nadie lo vea puesto para que sea una sorpresa", decía Belén sobre el vestido con el que le dará el 'sí, quiero' a Miguel Marcos el próximo 22 de junio.

Lo que sí ha probado es el menú que se ofrecerá a esos invitados entre los que le encantaría estar a una Carmen Alcayde que se lo rogaba a Belén hace unos días. La madre de la novia da su palabra de que está todo buenísmo y que los amigos de Belén y de Miguel se van a poner morados en la que se preve sea una de las grandes bodas que nos deje este 2019.

Lo que no va a haber, tal y como confesaba la de Paracuellos del Jarama, es exclusiva. "Me encantaría vender mi boda, pero no lo voy a hacer por dos personas, Miguel y la que más quiero", aseguraba refiriéndose a su hija, que ya dejó muy claro cuando cumplió la mayoría de edad que no quiere saber nada de los medios.

Más noticias sobre Belén Esteban...

- El duro reproche de Belén Esteban a Gustavo González

- Belén Esteban no ha acudido al hospital para visitar a Jorge Javier Vázquez

- Belén Esteban se rompe al revelar que su hermano padece fibromialgia