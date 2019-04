29 abr 2019

Cabreo monumental de Alba Carillo. ¿Por qué esta vez? Porque se le atribuye un 'affaire' con Omar Montes, que podría haber lanzando el bulto en su entorno más cercano para que haya información suya circulando y tener algo con lo que aguantar más semanas en esa isla de 'Supervivientes' -consulta la lista con los 18 concursantes de esta edición- en la que aterrizó el pasado jueves.

Era Javi 'El Gordo', amigo del artista, el que levantaba la liebre hace unos días: "Omar ha chafardeado y ha dicho en el barrio que se había liado con Alba Carrillo. Yo creo que esto es un rollito de primavera entre ellos. Cena. Y Omar no cena si no hay final feliz. Fue a raíz de salir en 'GH VIP'. Creo que han hablado por las redes sociales y es donde ha surgido todo".

Todavía soy consciente de las personas con las que me enrollo"

Este fin de semana, la modelo era preguntada, de manera directa, por 'Socialité' sobre el asunto. Era tajante. Tanto, que a Omar se le van a quitar las ganas de ir extendiendo rumores. "Esto ya es de cachondeo. Os venís arriba todos. Todavía soy consciente de las personas con las que me enrollo, así que ya te digo yo que no", comenzaba Carrillo visiblemente enfadada.

"No pueden salir pruebas, pero igualmente si él lo quiere decir porque le sube el ego... Todos tenemos derecho a nuestro momento de gloria. Es majísimo, pero es verdad que yo qué sé, no sé tampoco cuál es mi prototipo, pero ya te digo que con él no me he enrollado. Yo ahora quiero estar tranquila", añadía.

El dardo a la prensa

Por si no hubiese quedado claro, Alba lo subrayaba en las redes sociales, dónde aprovechaba para cargar contra la prensa que se había hecho echo del rumor. Aprovechaba una imagen que le habían mandado desde 'Ya es mediodía', programa en el que es colaboradora, para deslizar esa 'pullita' a la prensa.

"Menuda suerte de compañeros y productora que no inventa mentiras, ni se hace eco de embustes por ganar audiencia y dinero. Nosotros nos ganamos la audiencia con nuestra alegría y ganas y el trabajo de una maravillosa redacción", se puede leer al lado de la foto de Alba.

Lo cierto es que 2019 ha empezado para ella muy movidito tras ese conato de inicio de relación con Thibaut Courtois que quedó en nada y con José Ramón de la Morena y el madridismo atacándola de manera frontal.

