9 abr 2019

La breve relación de Alba Carrillo con Thibaut Courtois, le está saliendo caro a la modelo. El jugador del Real Madrid visitaba la pasada semana el programa radiofónico 'El transistor', de Onda Cero, donde hablo, entre otras cosas, del revuelo formado por sus citas con la ex de Feliciano López y cómo eso había influido en su rendimiento deportivo. Una entrevista que la enzarzó en duelo con el locutor del espacio, José Ramón de la Morena.

Entre las declaraciones, el deportista afirmó que, a pesar de haberlo olvidado, todo este revuelo "ha hecho daño a gente" a la vez que advirtió que podría ir más allá, ya que tiene dos hijos a los que puede perjudicarles. Así, el periodista no dudó en culpar a la modelo, señalando que para ella es beneficioso, pero para él todo lo contrario. Unas afirmaciones ante las que ella misma se defendió seguidamente.

Para continuar la trifulca, el comunicador, nuevamente, ha metido el dedo en la llaga, y se ha atrevido a calificar a Alba como "señorita de compañía", un atributo que no ha podido pasar por alto. Así, ha aprovechado 'Ya es mediodía', el programa donde colabora, para reaccionar a lo sucedido. “A mí no me ofenden esas palabras. Deberían de ofenderle a su mujer y a sus hijas, porque si mi padre dijese ese tipo de cosas de una mujer me sentiría profundamente ofendida, avergonzada y dolida”, aseguraba tajante.

