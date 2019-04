29 abr 2019

Laura Escanes nos ha vuelto a dar toda una demostración de estilo y esta vez también para las embarazadas. De hecho, la futura mamá de Roma ya empieza a presumir de tripita de embarazada, algo que no le ha hecho renunciar a su estilo, ni tampoco a algunas de las prendas de la nueva colección de Stradivarius. Y es que, aunque no haya podido ir esta vez a The Summer Expedition junto al resto de influencers y a Aitana Ocaña, sí que está al tanto de todas las novedades de la firma.

Esta vez la influencer lo ha evidenciado con uno de los monos de lino más fresquitos de la temporada. De hecho lo primero que nos ha venido a la mente nada más verlo, es que cada vez nos queda menos para que llegue el verano y para lucir este tipo de prendas súper ligeras y cómodas capaces de hacernos los días calurosos mucho más fáciles.

Además este mono incluye: botones delanteros, corte fluido, detalle de nido de abeja en la parte superior, cinturón de lazada y todo en un tejido elástico capaz de adaptarse a todas las figuras, inclusive a la tripita de embarazada que ya luce Laura Escanes y que ha mostrado en sus stories:

Laura Escanes ha lucido este nuevo mono de Stradivarius en sus recientes stories de Instagram. pinit Instagram.

Cómodo, fresquito y ¡low cost! Sí, has leído bien, este mono de Stradivarius solo te costará 29,99 euros y además te sentará como un guante estés o no embarazada.

Mono de lino con detalle cinturón, 29,99 euros. pinit Stradivarius.

Ya se ha convertido en nuestra prenda imprescindible de cara al verano ¿Y en la tuya?

