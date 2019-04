29 abr 2019

Como era de esperar Mónica Hoyos e Isabel Pantoja están dando mucho juego en la isla. Tanto que se pelean entre ellas mismas por culpa de Carlos Lozano. Mónica Hoyos ya había dejado claro que a ella no le importaba a quién nominar o a quién enfrentarse y así lo está demostrando pero… ¿por Carlos Lozano?

Isabel Pantoja tenía un durísimo enfrentamiento con Carlos Lozano minutos antes del cara a cara con Mónica Hoyos. El concursante acusaba al resto del grupo de estar al "servicio" de la Pantoja o al menos que intentaban contentarla todo el tiempo. "¿Qué estás diciendo tío?", le decía la tonadillera que no daba crédito a lo que Lozano estaba diciendo.

"¿Quién te crees tú?" le decía Isabel Pantoja mientras que Carlos Lozano le espetaba que lo único que él decía era lo que pensaba de ellas. A lo que la tonadillera obviamente contestó y le dijo "Yo pienso que no vales un duro". Mientras que él les acusa de no hacer nada y ser unas aburridas.

Por si fuera poco la bronca con Carlos Lozano en la que terminó interviniendo Chelo García Cortés, Mónica Hoyos termina encendiendo su mecha y enfrentándose a Isabel Pantoja. "Soy mujer y soy una persona que mantengo mi casa. Me respetas", le pedí a la tonadillera que le dejaba claro que ella llevaba manteniendo su casa, ahora en peligro de ahogarse en deudas, desde los 13 años.

"Tú me has llamado aliada y ex. A mí por favor me dejáis en paz porque yo no he tenido nada que ver ahora mismo. Si tenéis algo que decirme me lo decís a mí", termina sentenciando Mónica que parece que lo que le ha molestado era que se le metiese en la conversación con su ex, no es otra cosa de Carlos Lozano hasta donde sabemos que la ex. Carlos por ponerle el broche a la conversación le dijo al resto del grupo: "A ella lo que pasa es que no os soporta pero no os lo va a decir porque es de otra forma". Y ya la Pantoja que estaba muy enfadada e indignada con los enfrentamientos le contestó: "¿Qué pasa que está buscando otra Miriam aquí?". Menudo grupo…

Más noticias sobre 'Supervivientes 2019'

- La falsa ilusión de Isabel Pantoja por 'Supervivientes 2019'

- Carlos Lozano se harta de Mónica Hoyos y Miriam Saavedra y carga contra ellas

- El veto de Mónica Hoyos en las galas de 'Supervivientes 2019'