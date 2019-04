25 abr 2019

Esta noche, em 'prime time', España entera estará pendiente del estreno de 'Supervivientes 2019'. Sobre todo, porque no hay nadie que quiera perderse el salto de Isabel Pantoja desde el helicóptero, que supondrá un antes y un después en la historia de nuestra pequeña pantalla. Una presencia en la isla que no ha estado exenta de polémica por las cláusulas que había impuesto en su contrato. Pero parece que no es la única que ha exigido alguna que otra condición para participar.

Mónica Hoyos también tendría su petición para la organización del programa. Y como alguno habrá podido adivinar, tiene que ver con Miriam Saavedra. La primera de las ex de Carlos Lozano -que también vivirá esta aventura- ha vetado a la segunda en ninguna de las galas que se celebren de 'Supervivientes 2019'.

Algo que podría no ser más que anécdota si no fuese porque esto impediría un reencuentro entre Carlos y Miriam, de quienes se ha dicho en los últimos días que podrían haber retomado su relación. Ellos lo niegan, pero lo cierto es que alguien que les vio muy juntos hace unos días llamó a 'Socialité' para hablar de ese reencuentro.

Era Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa' ayer quien hablaba de esa cláusula de Mónica que alejaría a Miriam de cualquier acto que tenga que ver el 'reality'. Aunque parece que no está tan claro que eso se haya firmado así. La otra versión, la de que no existe veto alguno, la daba su compañero Joaquín Prat.

"Te voy a decir una cosa, igual me meto en terreno de arenas movedizas, vetos de concursantes, y de Mónica Hoyos porque es la protagonista, ni la organización, ni la productora, ni la cadena admite vetos por parte de nadie. Aquí los únicos vetos ya sabes quien los pone. Mónica Hoyos puede decir misa...", era su explicación.

El paso del tiempo dará la razón a uno u otra.

