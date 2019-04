30 abr 2019

Hace algo más de un año, Álex Lequio era diagnosticado con cáncer, algo que cambiaría su vida y las de toda su familia. Siempre de la mano de su madre, Ana Obregón, el empresario puso fin a la lucha el pasado mes habiendo superado la enfermedad por completo. "La pesadilla por fin ha terminado", confesaba la actriz, por fin tranquila, durante un programa de televisión.

Durante todo este tiempo, madre e hijo han publicado casi diariamente imágenes en común que revelan el amor que se tienen. Ayer, la publicación del hijo de Alessandro Lequio alteró a sus seguidores, pues al parecer ha vuelto al hospital, podría ser, para una revisión médica.

"Ohh ‘Philipo’ de mis amores, tan rocinante como siempre y tan resonante como nunca. Eres como una versión ARCADE enfurecida de las óperas de Wagner. La única diferencia es que vas a tope de energía y no callas aunque te desconecten. Llevo media hora mirándote fijamente para que te apagues y no me recibes. Que decepción.... seguramente te hayas quedado sin WIFI. ¿Esto va con mando?", escribía con humor, hablando sobre la televisión de la habitación del hospital. Por su parte, Ana ha contestado a su hijo con cariño, recordándole que él puede con todo.

