30 abr 2019

Cara Delevingne es una de las modelos y actrices más activistas que hay en la faz de la tierra. No solo defiende las causas perdidas, también los derechos fundamentales, la igualdad y por ende, el respeto. Se ha difundido un supuesto vídeo con Ashley Benson en el que supuestamente ata y pega a la Ashley.

"Podéis ver a Cara Delevingne atanado y pegando a una mujer. Este vídeo es de la semana pasada. TODAS las semanas pasa algo irrespetuoso contra Ashley Benson. Me alegro mucho de que Ashley ya no se acerque a Cara. Cara siempre es irrespetuosa. ¡Ashley se merece algo mejor", escribía la cuenta privada @ashleyyyp junto al vídeo del que no se ha podido confirmar o desmentir las imágenes.

Lo que sí es irremediablemente cierto y doloroso es que no pasó demasiado tiempo hasta que empezaron a insultarles y atacarles con pura homofobia. Pero ambas, tanto Ashley Benson como Cara Delevingne, que no se sabe si son algo más que amigas, saltaron a defender su identidad y el amor de verdad. Ashley, algo más contenida que Cara les contestó: "Deberías preocuparte por tus asuntos. Deja de inventarte cosas".

Y es que algunos usuarios comentaban el vídeo con mensajes como: "Ashley, sé que estás aquí. Te lo digo en serio, necesitas alejarte de ese demonio y no volver atrás. Estoy seguro de que muchos hombres fuertes, apuestos y religiosos te aceptarían en un instante. Tú no eres así. No eres gay. Amas a los hombres y necesitas a uno". A lo que ninguna de las dos quisieron dar pie y por último, pero no menos enfadada que la anterior, Cara Delevingne contestó:

"¡Eres jodidamente asqueroso! Si tienes un problema con el amor de verdad, entonces ven y dime esa mierda a la cara en vez de odiar de forma patética por Instagram. Sinceramente, siento lástima por vosotros dos. Claramente, no sois felices con vuestras vidas y tenéis demasiado tiempo libre. Quizá deberíais buscaros un hobby que no suponga ser homófobo y odiar a otros por ser felices".

