22 abr 2019

Cara Delevingne es de las famosas más naturales y arriesgadas del panorama actual. Si no, piensa en sus cejas salvajes, que han creado escuela, o recuerda cuando en 2017 se rapó la cabeza y luego la lució pintada de plata para la gala del Met. Ella tiene una visión bastante particular de la belleza y es única saltándose los cánones establecido. ¿Su última hazaña? Posar en su Instagram con vello en las axilas.

"Después de haberme hecho el láser pensé que nunca más volvería a tener vello en las axilas… Me equivoqué", ha escrito la modelo en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Sin embargo, esta imagen no es una declaración de intenciones ni un nuevo movimiento body positive de las redes sociales, sino que es tan simple una exigencia del guión de su última película: Her Smell, que protagoniza junto a Elizabeth Moss.

Así de natural ha posado Cara Delevinge en su Instagram. pinit instagram: @caradelevingne

Teniendo en cuenta la personalidad de Cara seguro que a ella no le hubiera importado dejarse crecer el pelo de las axilas si hubiera sido posible, pero su paso por la consulta del dermatólogo para realizarse el láser hace años ha hecho que tenga que recurrir a una peluca. Y, a pesar de que muchas son las actrices (y actores) que han lucido postizos capilares en infinidad de filmes, Cara ha tenido que colocárselo en un lugar menos común; aunque no es la única… Kit Harrington (Jon Nieve en Juego de Tronos) confesó hace unos días que tuvo que ponerse pelo artificial en su barba para que esta estuviera más poblada y Paz Vega también tuvo que recurrir a una peluca púbica para las escenas más calientes de la película Carmen.

