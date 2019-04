A.M. Cárdenas

30 abr 2019

De profesión cantante, actor, director de cine, humorista y escritor, así de polifacético es Pablo Carbonell. Nació en Cádiz y triunfó en los 80 con el mítico grupo Los Toreros Muertos. Ahora, vuelven a subirse a los escenarios para recorrer en una gran gira todo el país.

Además, recientemente le hemos podido ver en la película La Gran Aventura de los Lunnis y el libro mágico: el salto al cine de los populares muñecos de Clan (RTVE) donde da vida al personaje de Merlín. También ha publicado su primera novela, Pepita.

Corazón Pablo Carbonell siente ternura por los animales en especial por los perros y además les pone nombres muy curiosos: ¿cómo se llama este?

Pablo Carbonell Se llama Turrón.

C. Es un nombre muy dulce. ¿Cómo se le ocurrió?

P.C. Quise poner Hemingway, porque tienen una barba muy parecida a la del famoso escritor, pero toda la familia me dijo que no. Entonces recordé que de pequeño tuve un libro que se llamaba polvorón y en la portada había un perro; no lo llegué a leer, pero cuando se lo conté a mi familia, decidimos ponerle Turrón, que es muy parecido.

C. ¿También hubo consenso familiar a la hora de elegir a Turrón?

P.C. Nuestra primera intención era regalarle un perro a mis suegros: acababa de morir el que tenían y se quedaron destrozados. Un día, mi mujer se fue con mi hija Mafalda a El Corte Inglés para comprar uno. Cuando llegaron, era el último que quedaba porque ya no se pueden vender animales en este tipo de establecimientos. Les contaron que una de las dependientas estaba dispuesta a llevárselo a su pueblo para que lo adoptase alguien. Desde allí, me llamaron y me dijeron: "hay un solo perro", y les contesté: "compradlo". Le hemos cogido tanto cariño que nos lo hemos quedado.

C. Tiene un aspecto muy juvenil.

P.C. Tiene un año, es un bichón maltés y, aunque es de tamaño pequeño, cuando llaman a la puerta, nos avisa, se pone muy bravo y ladra como si fuera un perro grande.

C. Se nota que le quiere. ¿Ocupa usted un lugar importante en su vida?

P.C. Yo creo que sí. Soy, de todos, el que más le saco a pasear.

C. ¿Es cierto que se hacen amistades a través de los perros?

P.C. Sí, pero yo voy con Turrón a una zona del parque donde hay aparatos de gimnasia para la tercera edad y allí aprovecho y me hago una tablita de ejercicios. Así, oxigeno mi mente y mi cuerpo y, al terminar, me voy a casa. Es una forma de rentabilizar el tiempo.

C. Mientras practica sus ejercicios, ¿qué hace Turrón?

P.C. Cuando ve que me pongo la gorra y el abrigo para salir a pasear, se pone a saltar de alegría. Es lo mismo que cuando yo salía en los años 80 a la calle a ligar. Él se lo pasa genial marcando las esquinas con una meadita y jugando con los de su especie.

"Quise ponerle Hemingway a mi perro porque su barba es parecida a la del escritor"

C. Aunque ya no está en cartel, ¿cómo ha sido su experiencia como mago Merlín, en la película 'La Gran Aventura de los Lunnis y el libro mágico'?

P.C. He tenido el honor de trabajar en la primera película con títeres, personajes de animación y con un diseño de vestuarios y decorados muy imaginativos. Ha sido una grata experiencia.

C. Apuntaba al inicio de la entrevista que es usted polifacético y me lo acaba de confirmar. Acaba de publicar su primera novela: Pepita (Editorial Destino). ¿Quién es esta señora?

P.C. Pepita es la protagonista de la novela, una mujer rural que se rebela y que "podría ser un buen ejemplo de una mujer actual". Se desarrolla en un pueblo, "Riocochino", y tiene toques ecologistas, feministas y anticodicia, con personajes muy pícaros.

C. ¿Se podría trasladar al cine la vida de Pepita?

P.C. Yo creo que sí. Pero tengo otros guiones y un libreto musical para hacer La Bola de cristal.

C. Actualmente, está de gira con Los Toreros Muertos.

P.C. Si. La gira se llama Estruendo Folklóriko, y la presentación la hicimos el 12 de abril en La Riviera. Estaremos uno o dos años de gira: estoy muy ilusionado con el nuevo repertorio. Vernos es una experiencia para todos los públicos. Si entráis en la pagina www.lostorerosmuertosoficial.es podéis ver los sitios donde vamos a actuar próximamente.

