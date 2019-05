4 may 2019

Fue Antonio Tejado el que confirmó que su relación con Ylenia Padilla había llegado a su fin. Aunque el colaborador de 'Sálvame' no quiso entrar en detalles, limitándose a decir que no funcionaban como pareja, parece ser que sus palabras no han sentado muy bien a la que ahora es su ex.

Ylenia Padilla no ha querido quedarse callada. Especialmente después de escuchar cómo su ex afirmaba que "no tiene nada malo que decir y que no iba a contar las razones de su ruptura". La que fuese concursante de 'Gandía Shore' entró en directo en 'Sálvame' para defenderse y atacar sin piedad al sobrino de María del Monte.

"Cada uno por su lado y mejor así. Tengo muy claro lo que quiero en mi vida y no es una persona así", aseguraba a través de una conexión telefónica, y añadía: "No me gusta que él esté hablando y diga que no ha pasado nada. No voy a permitir que para que alguien quede bien yo quede como una loca. No me da la gana. Algo habrá pasado para que todo acabe".

Por su parte, Antonio Tejado se ha defendido afirmando que él siempre ha intentado tratar con respeto a Ylenia y no dejarla como una loca, tal y como ella afirma, por el cariño que le tiene. Con lo que él no contaba es que en ese mismo momento un testigo anónimo asegurase que Tejado estuvo el jueves por la noche, después de llorar por Ylenia en 'Sálvame', tonteando con una joven rubia en el reservado de una conocida discoteca.

