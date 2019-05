2 may 2019

Se acabó el amor. No les ha durado mucho. Hablamos de Antonio Tejado e Ylenia Padilla, que ya no están juntos. Ha sido él quien lo ha confirmado en la tarde de este jueves en 'Sálvame', cuando se le ha preguntado si eran verdad esos rumores que apuntaban a la ruptura.

"Ylenia y yo no estamos juntos desde el lunes", sentenciaba delante de los colaboradores. Aunque reconocía que habían tenido una bronca hace uno días, aseguraba que ese no era el motivo principal del punto y final, sino el hecho de que se han dado cuenta de que, a pesar de que se quieren mucho, "como pareja no funcionamos".

Hay varios testigos que aseguran que hubo bronca y, mientras que unos sostienen que Ylenia se fue sola en un taxi sin que él se despidiera de ella, otros mantienen que salió del local en el que estaban a darle una llave. Tejado no ha querido ahondar más en un tema con el que se notaba estaba incómodo.

Antonio e Ylenia comenzaron a salir nada más salir él de 'GH Dúo' -ella lo había hecho un par de semanas antes-. Tras un fin de semana escondiéndose y durmiendo juntos en un hotel de Madrid, terminaban por confirmar que, efectivamente, se iban a dar una oportunidad.

Ahora, un mes después de que todo comenzará, aquella historia llega a su fin. Eso sí, según el sobrino de María del Monte, lo hacen como amigos. Aunque Ylenia aún debería dar su versión, así lo da a entender Belén Esteban con sus palabras: "Algo gordo ha tenido que pasar para que ella coja el bolso y se marche en una ciudad como Sevilla que no es la suya".

