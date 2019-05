6 may 2019

La vida de Chiara Ferragni parece de ensueño. Modelo, con un trabajo que le gusta y una relación idílica con Fedez, fruto de la cual nació su pequeño Leo hace poco más de un año. Pero, como cualquier persona, ha pasado por momentos complicados a lo largo de su vida, y ha decidido sacar a la luz uno de ellos: el momento en que el médico le dijo que, posiblemente, no podría tener hijos.

"Esta era yo hace 3 años, en mayo de 2016. No estaba en mi mejor momento: estaba un poco desconsolada por una relación que no funcionaba, me sentía sola viviendo en Los Ángeles y no tenía ni idea de lo que quería hacer en mi futuro", comenzaba la carta, junto a una foto suya con un batín de hospital rosa. "Esta foto se tomó antes de una visita al médico que me asustó mucho, porque me dijo que me costaría quedar embarazada ya que mis hormonas no estaban equilibradas y también tenía PCOS", confesaba. Así, contaba que en aquel momento de su vida, tener un bebé "no era su objetivo", pero pensar que podía ser dificil le hizo "sentir triste". "Mayo de 2016 fue uno de los meses más difíciles de mi vida adulta porque me tuve que enfrentar todos mis miedos: salud, soledad y un corazón roto", aseguraba la 'influencer'.

Con todo esto, la modelo quiso mandar un mensaje de positivismo a todos sus seguidores: "La mayoría de las cosas suceden por una razón si tienes la actitud correcta. Estar completamente sola en Los Ángeles me enseñó a ser feliz al 100% sin tener que contar con nadie más. La visita al médico me hizo ser más consciente de mi cuerpo: comencé a comer mejor, a ingerir las vitaminas adecuadas y a acudir a los médicos correctos que me enseñaron que mi cuerpo era perfecto y que nunca tendría problemas si no dejaba que estas malas energías llegasen a mi cabeza", contaba.

"Con el corazón roto me permití disfrutar de esos momentos en los que solo tenía que pensar en mí misma... y tres meses después conocí a Fede. Si estás en un momento difícil ahora: respira, visualiza lo que quieres en la vida y disfruta de lo desconocido", concluía. A pesar de todo eso, la 'influencer' italiana se casó con el cantante Fedez hace ocho meses y tuvieron a su primer hijo en marzo del año pasado, el pequeño Leo, rubio de ojos azules, como su madre.

