6 may 2019

Compartir en google plus

Ajeno a la polémica, a David Bisbal le encanta echar la vista atrás. Cada jueves, el cantante se une al juego llamado #TBT ('Throwback Thursday' - algo así como 'jueves de antaño'-), una tendencia estadounidense en la que los usuarios publican ese día de la semana una foto de su pasado, aunque en ocasiones él lo hace cualquier otro día de la semana. El último está dedicado a una persona muy especial en su vida: su amiga Rosa López.

"Ayer dije que el #tb de hoy iba a ser especial de verdad. Se lo quiero dedicar a mi Rosa, una niña que después de todo el tiempo que ha pasado sigue siendo tan de verdad como siempre. La quiero y la queremos todos", comenzaba a escribir el artista. "Quizás mucha gente se sorprenderá por esta dedicatoria pero en realidad hay una historia verdadera detrás de todo esto, ¡la conocía antes de entrar a operación triunfo! Aquí os comparto algunas fotos inéditas. Por ejemplo, en el autobús de la gira de 'Operación triunfo' de camino a los conciertos que teníamos pautados. ¡¡Podéis ver en mi historia como conocí a Rosa!! Os quiero! Y lo más importante, te quiero Rosa", concluía.

Pero, ¿cómo se conocieron? La realidad es que la Academia les unió pero la primera vez que se vieron fue en el año 2000, en Atarfe, cerca de Granada, mientras él cantaba con la orquesta. "Nosotros estábamos trabajando en la caseta municipal, como atracción principal de la feria, y ella cantaba con su hermano en una de las particulares. Después de ver nuestro pase, Rosa se acercó para felicitarnos y proponernos que fuéramos a escuchar su actuación", confesaba en exclusiva.

Bisbal confiesa que tras escuchar a la que sería su amiga, se quedaron "petrificados": "No éramos capaces de creer que esa voz privilegiada saliera de la garganta de aquella joven. Aquello era tan excepcional que todos coincidimos en que la vida sería muy injusta si nadie le ofreciera una oportunidad de triunfar como se merecía", continuaba.

A pesar de no poderle acoger en su grupo, cuando terminó de cantar el intérprete de 'A partir de hoy' no dudó en acercarse a ella para felicitarla. "Tú sí que vas a llegar lejos, me replicó en seguida. Pues anda que tú, chiquilla", terminaba de contar el artista. Seguro que ni Bisbal, ni Rosa de España, hubieran imaginado en ese momento que el destino estaba comenzando a unirles.

Más noticias sobre David Bisbal...

- David Bisbal comparte la primera foto de su hijo en Instagram

- Elena Tablada desafía a David Bisbal con esta publicación en Instagram

- Elena Tablada ataca a David Bisbal en el Día de la Madre