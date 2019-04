26 abr 2019

Cada acción desencadena una reacción. Con las Campos, las reacciones son tan intensas que en ocasiones resulta difícil de entender qué acciones las provocan. "Me duele mi hermana", se rompía Terelu al borde de las lágrimas mientras el programa mantenía el acoso y derribo de Carmen Borrego.

Esta semana, Terelu se despedía en directo, saliendo supuestamente para siempre del plató de 'Sálvame' pero, hasta donde sabemos, sigue en conversaciones con la productora y con Telecinco sobre su futuro en el programa y en la cadena.

Antecedentes

Carmen fue la primera en abandonar el programa, que la despidió hace semanas con un especial en el que se cuestionó la decisión de la colaboradora, empeñada en recuperar su faceta como directora de programas y alejarse de las cámaras. Ya entonces arreciaron las críticas de sus excompañeros de aventuras vespertinas. A pesar de todo, Carmen aceptó participar en el reality exprés que la productora realizó en la casa de Guadalix, 'Sálvame okupa', a cuya final no acudió tras recibir una baja médica. La razón, un descolgamiento del músculo facial del que había sido recientemente operada, provocado tras recibir un tortazo de Payasín durante una de las disparatadas pruebas del concurso.

Ausente de la gala, Carmen fue acusada de viajar de incógnito a Santander para pasar unos días de vacaciones a pesar de habérsele recomendado reposo absoluto durante una semana. Este descubrimiento llevó a los colaboradores a afilar los cuchillos.

Entre reproches y acusaciones, la hermana menor estalló: "Me estáis reventando a mí y estáis reventando a mi hermana y me gustaría saber qué delito ha cometido. No todo vale. Creéis que todo es espectáculo y que el espectáculo es hacer daño y no vale todo para participar de esto… No os dais cuenta de hasta dónde sois capaces de llegar. Eso es lo grave". Fueron las palabras que Terelu espetó a Kiko Hernández y al resto de colaboradores antes de anunciar que dejaba el programa "para siempre" y abandonara el plató.

Lee la información completa en la edición impresa de la revista 'Corazón', a la venta este viernes en Madrid y Barcelona, el fin de semana con los diarios de Vocento y desde el lunes en todos los quioscos de España.

Más noticias sobre Las Campos...

- Ana Rosa Quintana defiende a Carmen Borrego tras el tartazo

- Las imágenes que demuestran que Carmen Borrego miente a 'Sálvame'

- El parte médico de Carmen Borrego tras el tortazo en 'Sálvame Okupa'