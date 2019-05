6 may 2019

La quinta edición de 'Masterchef' fue la cuna del amor entre dos de sus concursantes. Jorge, el ganador de la edición, y Miri se enamoraron entre fogones, y después de más de dos años continúan su relación como el primer día.

A pesar de la crisis que sufrieron hace unos meses, la pareja consiguió superar su mala racha y luchó contra las adversidades que le impedían estar juntos. Ahora, parecen estar en lo más alto de su relación, así como dejó ver la cocinera en la presentación de su libro, 'Las recetas de Miri'. Llevada por la emoción,se declaró rotundamente, dejando entrever, incluso, planes de boda.

"En MasterChef me enamoré perdidamente. He vivido la historia de amor más bonita de mi vida y no se va a acabar nunca. Jorge y yo nos queremos muchísimo, tanto que te voy a decir una cosa y me voy a quedar tan ancha: probablemente nos casemos", confesaba la bloguera, señalando que están en uno de sus mejores momentos, una época de "mucha evolución" pues los dos tienen muchos proyectos por delante. Una afirmación que estuvo en boca de todos. Entonces, ¿hay planes de boda?

Emma García no perdió la oportunidad de preguntárselo directamente a él. Durante la sección del chef en 'Viva la vida', la presentadora le dio la enhorabuena por la noticia. "¿Enhorabuena, por qué?", contestaba. "¡Que te casas, me han dicho!", continuaba la conductora del programa. A lo que Jorge, sin hacerle mucha gracia hablar del tema, intentaba dejar claro: "No, no me caso, ni nada… Yo venía a hacer chipirones", decía.

Aun así, confesaba que no estaba enfadado por las afirmaciones de su chica, pero quiso dejar claro que posiblemente no van a pasar por el altar en un futuro próximo. "Ha habido un par de comentarios de Miri y míos de los que no quería hablar. Es ridículo que después de esto no haga ninguna alusión a una persona que quiero y que amo. Pero esto no puede ser porque actualmente estamos inmersos en numerosos proyectos y llevamos vidas muy separadas. No voy a rehuir de ello, pero no me esperaba tratar este tema durante el programa", afirmaba el cocinero, asegurando que su relación es "muy complicada" y que sus proyectos le impiden hacer ese tipo de planes ahora mismo. Posiblemente porque él vive en Ibiza y ella hace vida entre la capital y Barcelona.

