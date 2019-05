6 may 2019

Remedios Cervantes lleva más de 30 años ligada a la televisión. Desde que ganó el certamen de Miss España de 1986, ha trabajado como modelo, actriz y presentadora de televisión. Así, el domingo acudió a 'Vive la vida' para repasar su trayectoria profesional y hablar con Emma García de sus nuevos proyectos profesionales. Pero durante la entrevista, confesó algo que muy poca gente sabe: fue amenazada de muerte.

La presentadora le preguntó sobre un momento muy comentado de su carrera: su participación en 'Atrapa un millón', el concurso que presentaba Carlos Sobera. En 2011, la modelo acudía al programa de Antena 3 para echar una mano a uno de los participantes. Así, en una de las pruebas decidió hacer un movimiento sin consultar a su compañero, lo que le hizo perder todo el dinero que tenía en juego. Ese momento se hizo viral en redes sociales.

Pantallazo del 'stories' de Emma García tras la visita de Remedios Cervantes a 'Viva la vida'. pinit intagram.

Lo que la audiencia no sabía es que, a pesar de la gracia que hizo en su momento, Cervantes no lo ha pasado muy bien debido a su impulso, pues recibió durísimos "ataques sociales". “Llegué a tener incluso una amenaza de muerte en mi propia casa a raíz de todo esto y a mí lo que más me sorprendía es que era gente que no me conocía de nada, que yo no conocía de nada, que no sabía cómo yo era”, confesaba la ex Miss España.

