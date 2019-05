7 may 2019

La Feria de Abril le ha pasado factura a Bibiana Fernández que ayer anunciaba, primero, que se había hecho daño un pie; y después que, tras realizarse la radiografía de rigor, se confirmaban los peores presagios: vuelve de Andalucía con el pie roto...

Era en Instagram donde la actriz compartía sus dos refleciones. Por la tarde, junto a una foto vestida de flamenca, escribía: "Foto de alegría. Viva la feria. No sé como estaré al volver, voy a que me hagan una radiografía. Creo que me he roto un hueso del pie. Si eso fuera así y tuviera que suspender me moría de pena".

Por la noche, se confirmaban sus peores presagios: hay fractura. O lo que es lo mismo, es bastante probable que se muera de la pena, como ella misma advertía en ese primer 'post', porque hay muchas probabilidades de que tenga que suspender 'El amor está en el aire', la obra que protagoniza junto a Manuel Bandera.

La cabeza me explota, es peor que el pie"

"Y se cumplieron las peores expectativas. Aún así no es lo peor. Mi problema es cómo enfrentarlo, qué decisión tomar, qué hacemos con #elamorestaenelaire Suspendemos unos días, me escayolo y lo hago de coja cuando los médicos me den permiso... La cabeza me explota, es peor que el pie. Buenas noches por decir algo", se desahogaba al lado de una imagen de esa radiografía que acababa de realizarse.

