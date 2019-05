7 may 2019

La última edición de los vips en 'GH' ha sido un auténtico éxito social. Por si fuera poco entrar con pareja y poner punto final a las historias enrevesadas que llevaba cada una, salieron de la casa y empezaron a reencontrarse con otros concursantes. Como ha sido el caso de Candela Acevedo con Fede y ahora con ¿Alejandro Albalá?

A la ex novia de Antonio Tejado parece que no le ha ido nada mal fuera de la casa y tras dejar su tóxica relación. ¡Y qué maravilla! Pero todavía no se sabe muy bien cuál de la historias le ha convencido más. Tras su salida de la casa de Guadalix salieron imágenes de un supuesto encuentro con Fede, pero ahora según Kiko Hernández, está viéndose con otro de los concursantes.

En directo con la feria más famosa de España Kiko Hernández aprovecha para preguntarle al reportero: "Hay una tercera bomba que yo no sé si tú me lo puedes decir pero me han dicho que Alejandro Albalá está con alguien ya. ¿Sabes de quién se trata?". Sin embargo, este no puede ni confirmar ni desmentir. Eso sí, asegura que Alejando Albalá "estaba bastante suelto hablando con todas las chicas y con ninguna mujer en concreto".

"Pues me han dicho que está con Candela de Antonio Tejado. Y que hay fotografías dentro de una caseta. Que se han liado", dice Kiko Hernández intentando que le aporten más información del directo con Sevilla. "Dicen que dentro de la caseta hubo roneo", asegura.

De momento las supuestas fotos siguen sin aparecer y Alejandro Albalá sólo estuvo un día por la feria, ¿tanto le cundió el viaje? Si es así ole por ellos. Y sino… ¿con quién está entonces Candela Acevedo?

