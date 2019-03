12 mar 2019

Candela Acevedo se ha sometido a una operación estética para aumentarse el pecho. Tras la intervención entró en directo en 'Sálvame' para contar cómo estaba y esto le supuso llegar a una bronca épica con Kiko Hernández.

Después de su intento de venganza a Antonio Tejado, la madre de él le paró los pies sacando a la luz que su hijo le había cedido una generosa cantidad de su caché para que Candela entrase en 'GH Dúo'. Kiko Hernández ha consultado algunas de sus fuentes y le han asegurado que ese caché consta de 3000€ a la semana de él a ella.

Nada más entrar en directo Candela Acevedo en el programa, le preguntaron cómo estaba. "Pensaba que me iba a doler e iba a estar más incómoda pero estoy súper bien.", comentaba a los colaboradores que se morían por hacerle preguntas. Además, el reportero le insinuó la preocupación de sus personas más cercanas con recaer en su relación con Antonio, pero esta dejó muy claro cómo estaba con estas palabras "Que no tenga nadie miedo que no voy a caer nunca más en mi vida".

De los primeros en preguntarle a Candela sobre el supuesto caché y la nueva exclusiva que habían sacado en 'Sálvame' fue Kiko Hernández. Tras decirle a Candela la cantidad que le habían dicho sus fuentes, esta le contestó: "¿Eso te lo crees tú? ¿De dónde vienen tus fuentes? (…) Tatiana se podría meter la lengua donde todos decimos. Tatiana es la representante que nos iba a cuidar tanto a mí como a Antonio y por detrás me mete un montón de pullitas. Yo solo te puedo decir en cuanto al tema del coché, a mí nadie me habla de dinero ni negocia conmigo nada. Simplemente Antonio me dice "Candela, esto es lo que te van a dar".

De primeras Candela ataca a Tatiana porque ella misma asegura que no estuvo presente en la conversación en la que Antonio y su representante negociaban cuánto ganaría Candela en el programa. Ni siquiera ella misma puede decir que cada semana 3000€ de los que ganó en 'GH Dúo' eran o no de Antonio Tejado. Sin embargo, delante de la madre de él, Candela no negó nada ni dio explicaciones.

